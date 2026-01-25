MAR DEL PLATA: un tren arroyó a un auto en las vías de la ruta 2 y tres personas resultaron heridas

Un tren chocó contra un auto esta tarde en las vías cercanas a la ruta 2, a metros del parque acuático Aquasol y en el límite de los partidos de General Pueyrredon y Mar Chiquita, y tres personas resultaron heridas.





El siniestro se produjo esta tarde, alrededor de las 14:40, en el kilómetro 386 de la ruta 2. Un tren de la formación 304 que iba en dirección a Buenos Aires arroyó a un auto Peugeot 206 que venía del barrio Parque El Casal y se encontraba sobre las vías. El maquinista no tuvo margen para frenar y evitar la colisión, pero las circunstancias del choque son materia de investigación.





Producto del impacto, tres personas resultaron heridas y trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Una joven de 17 años sufrió politraumatismos y un hombre de 40 tuvo un traumatismo en el tórax (le diagnosticaron un neumotórax), mientras que un joven de 23 años también sufrió lesiones graves. Todos estaban conscientes.





Cuando llegaron las ambulancias, las personas estaban fuera de los vehículos involucrados. Ambulancias de Santa Clara del Mar participaron de la atención y el traslado de los heridos.





También formaron parte del operativo Defensa Civil, bomberos del cuartel Camet, personal policial y de Rescate. En breve se realizarán los peritajes de rigor para constatar cómo sucedió el accidente, pero se espera la instrucción federal, ya que la zona del siniestro es de jurisdicción federal.