“Ponía fin al sufrimiento”: el enfermero que mató a pacientes y dio una explicación escalofriante

NACIONALES

Charles Edmund Cullen es uno de los mayores asesinos seriales de la historia de Estados Unidos . Sin embargo, su método particular de asesinar lo diferencia del resto: durante más de 16 años de carrera en hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania, este enfermero administró dosis letales de medicamentos como insulina y digoxina a pacientes que estaban bajo su cuidado.

La cifra oficial de muertes por las que fue condenado es de 29 homicidios , aunque Cullen, conocido como “El Ángel de la Muerte”, confesó haberse cobrado la vida de al menos 40 personas . En tanto, las autoridades estiman que podría haber causado hasta 400 muertes .

Nacido el 22 de febrero de 1960 en Nueva Jersey, Cullen enfrentó desde muy chico traumas personales severos . Creció como el menor de ocho hermanos en una familia católica y perdió a su padre antes de cumplir un año .

Con apenas nueve años, quiso suicidarse por primera vez al beber diferentes sustancias de un set de química. No sería el último intento: le seguirían más de una docena a lo largo de los años.

La muerte de su madre en un accidente de tránsito cuando él tenía 17 años profundizó su inestabilidad emocional. Entonces, abandonó la escuela secundaria y se enlistó en la Marina de los Estados Unidos, pero fue dado de baja tras varias hospitalizaciones psiquiátricas .

Comenzó su carrera profesional como enfermero en 1988 , en el St. Barnabas Medical Center de Livingston, Nueva Jersey. Allí, administró su primera sobredosis letal a un paciente.

Allí consolidó su modus operandi: inyectar o contaminar bolsas de suero con insulina o digoxina. Estos medicamentos de uso común, al ser administrados en dosis letales, hacían parecer que se trataba de una muerte por causas naturales. Al tratarse de pacientes que ya solían estar en condiciones frágiles de salud, no se realizaban investigaciones exhaustivas.

Durante la década de los 90, Cullen trabajó en varios centros de salud. Cada vez que surgían sospechas sobre su conducta o sobre el inusual número de muertes bajo su turno , cambiaba de trabajo antes de que se llevara a cabo una investigación formal.

En muchos casos, sus empleadores no denunciaban ante las autoridades por temor a demandas o a publicidad negativa. Así fue que Cullen logró continuar con sus asesinatos sin ningún tipo de obstáculo durante varios años.

El final de los asesinatos en serie fue gracias a la enfermera Amy Loughren , quien sospechó de Charles Edmund Cullen en el Somerset Medical Center en Somerville, Nueva Jersey . A través de una colaboración con las autoridades y con grabaciones secretas , logró que confesara parte de sus crímenes durante un interrogatorio que duró varias horas en diciembre de 2003 , lo que finalmente llevó a su arresto.

En específico, Cullen admitió haber matado al menos 40 pacientes , aunque aclaró que no recordaba todos los nombres. El número de víctimas confirmadas por las investigaciones oficiales fue de 29 homicidios en Nueva Jersey y Pensilvania, pero los criminólogos creen que el total real podría acercarse a 400 víctimas .

En diversas entrevistas posteriores, Cullen sostuvo que administraba la sobredosis “poner fin al sufrimiento” de pacientes muy enfermos. No obstante, diversas investigaciones demostraron que muchas de las víctimas no estaban en fase terminal o en condición irreversible .

Cullen se declaró culpable de múltiples cargos relacionados con homicidios y tentativas de homicidio. En 2006 , fue condenado a varias cadenas perpetuas consecutivas en tribunales de Nueva Jersey, con una sentencia que lo mantiene prácticamente sin posibilidad de libertad condicional durante casi cuatro siglos , por lo que morirá en prisión .

Fuente: TN