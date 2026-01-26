Poner una rodaja de limón la freidora de aire: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El uso frecuente de la freidora de aire la convierte en uno de los electrodomésticos que más olores puede acumular con el paso del tiempo. Restos de comida, grasa, vapor y preparaciones intensas dejan aromas persistentes que no siempre desaparecen con una limpieza rápida.

En este marco, especialistas en limpieza natural y mantenimiento del hogar recomiendan un truco simple, económico y cada vez más popular: poner una rodaja de limón dentro de la freidora de aire apagada para neutralizar olores y mantener un interior más fresco.

El limón contiene ácido cítrico y aceites esenciales con propiedades desodorizantes y antibacterianas. Estudios vinculados a la limpieza doméstica natural señalan que estos compuestos ayudan a neutralizar bacterias responsables de los malos olores y a refrescar espacios cerrados.

En el caso de la freidora de aire, el limón actúa absorbiendo aromas fuertes de alimentos como pollo, pescado, frituras o preparaciones condimentadas, sin necesidad de usar productos químicos ni perfumes artificiales.

Especialistas en limpieza ecológica explican que el limón:

Por eso, se presenta como una alternativa accesible y segura para el mantenimiento cotidiano del electrodoméstico.

Este método puede aplicarse de forma preventiva o cada vez que la freidora quede impregnada con aromas intensos.

Gracias a estas propiedades, el limón se consolida como un aliado práctico para mantener la freidora de aire limpia y sin malos olores. Usado de manera regular, ayuda a mejorar la higiene del electrodoméstico y a prolongar la sensación de limpieza en la cocina sin recurrir a productos químicos.

De esta manera, también funciona como un recurso para prevenir que cucarachas y roedores se sientan atraídos a posibles restos de comida. El aroma cítrico suele resultarles irritante y genera un efecto de rechazo. Mantener una rutina de limpieza integral en el hogar impacta de forma positiva en la calidad de vida.

