“Ojalá que no lo vea hasta que me muera”, la confesión del hombre que fue atropellado por su propio hijo en San Justo

Domingo Antonio Ninni (70) fue atropellado adrede por Esteban, su propio hijo (38), quien tras una acalorada discusión tomó la drástica decisión de chocarlo con el auto a toda velocidad sobre una vereda de San Justo. El video que registró todo el episodio, en el que fueron embestida tres personas en total, continúa estremeciendo.

Ahora, el hombre que sufrió el ataque de furia reveló los problemas familiares detrás del atropello. Dijo que esos inconvenientes vienen "desde hace varios años" y que su hijo intentó matarlo varias veces. “ Ojalá no lo vea hasta que me muera , porque realmente tengo mucho miedo”, admitió sin reparos.

Esteban Javier Ninni terminó detenido tras el ataque furioso. Este jueves, su padre recordó que el encono es "desde su adolescencia", cuando con 16 años lo fue a buscar al taller mecánico donde trabaja y lo trompeó: "Me pegó muy duro en las costillas, casi me mata", sostuvo.

"Ya estoy un poco acostumbrado a sus agresiones. No es la primera vez que hace esto -reveló Antonio-. Varias veces vino a insultarme y a tirarme cosas. Tengo una denuncia hecha pero no llegamos a la perimetral , porque hablé con él como para solucionar las cosas, pero no hay caso. Son varios años de pasarla mal", dijo el hombre en diálogo con TN .

El hombre contó que la pelea se dio por una casa que está en disputa. "Vuelve cuando se pelea con la mujer, pero después se arregla y se las agarra con nosotros. Es muy agresivo y mi señora no lo quiere. Yo tampoco. Dice que no lo ayudo, entonces me insulta y me viene a pegar. Me dice de todo. Siempre", confirmó.

Antonio aseguró que su hijo "siempre fue violento y agresivo" y que varias veces acudieron a profesionales en búsqueda de ayuda, pero "nada sirvió".

El violento episodio ocurrió este miércoles poco antes del mediodía, sobre la avenida Juan Manuel de Rosas al 5100, una zona comercial y muy transitada, por donde incluso pasa el Metrobus.

Allí, Esteban atropelló a su padre y a otras dos personas al subir adrede su auto a la vereda tras protagonizar una fuerte discusión con su familiar. Luego de embestirlos, el Citroen C4 retomó con un giro primero hacia la avenida, para luego sumarse al tránsito con el semáforo en verde.

Además, el auto rozó a una camioneta también estacionada junto a otros vehiculos en la vereda y en perpendicular al taller y otros comercios. Pero el leve impacto no le impidió llevar a cabo su escape.

El hecho quedó registrado por una de las cámaras de seguridad de un local y viralizaron rápidamente las redes. Además de Antonio, fueron embestidos Kevin Forti (26) y Magalí Ester Navarro (39).

La denuncia policial por la que Ninni resultó detenido fue realizada por una vecina del barrio. "La madre me pidió que baje la denuncia, pero yo no hice la denuncia”, contó el hombre mayor. Y cerró: "Ahora que está guardado estoy más tranquilo".

