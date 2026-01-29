Caso Jeremías Monzón: imputaron a la madre de una acusada y al hermano de otro implicado en el crimen

NACIONALES

La madre de una acusada y el hermano de otro implicado en la causa por el asesinato del adolescente Jeremías Monzón fueron imputados este jueves por la Justicia en el marco de la investigación del crimen ocurrido en diciembre en la ciudad de Santa Fe. El adolescente de 15 años fue hallado muerto días antes de Navidad con más de 20 puñaladas en un galpón del barrio Chalet, frente a la cancha de Colón.

La mujer de 40 años, que fue detenida el viernes pasado y cuya identidad no fue revelada, quedó acusada formalmente desde hoy como aparente "partícipe secundaria" del crimen, con prisión preventiva, luego de que la Fiscalía se hiciera de nuevas pruebas que la vinculan con el hecho. Los investigadores no descartan que haya tenido algún grado de participación, ya sea como autora intelectual o como facilitadora del ataque. Su hija, de 16 años, permanece alojada en un instituto de menores de Rosario.

Por su parte, el joven de 18 años que había sido detenido por increpar y amenazar a una persona en redes sociales por pedir justicia, también fue imputado por la Fiscalía. Se trata del hermano mayor de uno de los adolescentes señalados como autores del crimen, que no será juzgado por ser menor de edad. Ese hecho sirvió en los últimos días para retomar el debate por la baja de edad de imputabilidad.

"Dejá de subir giladas porque ya te busco y te re cago a balazos", fue uno de los mensajes que recibió la víctima en redes sociales.

La fiscal Rosana Peresín presentó esas publicaciones como prueba ante el juez penal Leandro Lazzarini quien, según fuentes judiciales, aceptó la acusación e imputó al joven por el delito de "amenazas coactivas".

La familia del adolescente de 15 años, torturado y asesinado a fines de 2025 en Santa Fe, fue recibida este miércoles por la fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia, María Cecilia Vranicich, para analizar los avances del caso.

Los funcionarios judiciales, entre ellos los fiscales que participan de la investigación, dieron cuenta de las principales líneas que analizan en el caso. La Fiscalía General suele realizar este tipo de encuentros en el marco de su programa de abordaje integral de las víctimas para sostener un contacto directo con las familias en causas de alta complejidad y conmoción social como el crimen de Jeremías Monzón.

En tanto, este viernes familiares de Monzón se reunirán en el Congreso con la senadora oficialista Patricia Bullrich, quien hasta fines del año pasado fue ministra de Seguridad Nacional, y que ahora es una de las impulsoras de la nueva Ley Penal Juvenil, que busca derogar los límites para no imputar a los adolescentes menores de 16 años en causas delictivas.

Romina, la madre del chico asesinado, y su hermana Virginia, partirán mañana a primera hora desde el aeropuerto de Sauce Viejo rumbo a Buenos Aires para encontrarse con Bullrich alrededor de las 11, también con la intención de analizar la baja de la edad de imputabilidad.

El abogado Bruno Rugna adelantó al diario El Litoral que a esa reunión “no vamos con un proyecto de ley terminado, pero sí con una base para debatir, viendo los puntos en común que tenemos con la senadora”.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se expresó a favor de la iniciativa que impulsa el Gobierno Nacional y sostuvo: “Nuestra posición siempre fue clara en ese sentido, no somos oportunistas. Siempre insistimos en la necesidad de rediscutir el régimen penal juvenil en Argentina y de ampliar la punibilidad que hoy está hasta en los 16 años”.

“Creemos que, respecto de los proyectos oficiales que están en discusión, deberíamos ir más lejos para habilitar la imputabilidad de menores, perforando el piso de los 14 años . Había que ir incluso a menores de esa edad cuando haya un dictamen que indique que el chico tuvo la capacidad de comprender la gravedad y la criminalidad del hecho”, añadió.

Fuente: Clarín