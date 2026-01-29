Habló el hombre que fue atropellado por su hijo tras una discusión: “Ojalá no lo vea hasta que me muera”

NACIONALES

Domingo Antonio Ninni , de 70 años, fue atropellado por su hijo, Esteban Javier Ninni , de 38, después de una discusión . La víctima estaba en el taller mecánico donde trabaja cuando llegó el agresor y después de un violento intercambio se subió al auto y lo embistió a él y a otras dos personas.

En diálogo con TN , Antonio dio detalles de lo ocurrido, aseguró que los conflictos con su hijo empezaron cuando era un adolescente y expresó: “Ojalá no lo vea hasta que me muera porque realmente tengo mucho miedo” .

El hombre contó que no es la primera vez que Esteban es agresivo con él: “ Cuando tenía 16 años me agarró en el taller y me empezó a pegar en las costillas . Casi me mata”, recordó sobre uno de los primeros ataques.

“Cuando viene acá me empieza a insultar , me dice de todo. Cosas que no te podés imaginar”, reflexionó el hombre, que llevaba un apósito en una de sus orejas.

Antonio contó que esta vez el conflicto inició por una propiedad en disputa : “Él quería irse a vivir a la casa de mi suegra. La primera vez nosotros le dijimos ‘dale, venite’, después se arregló con la mujer y se fue. Cuando se peleó de vuelta, quiso volver y mi señora dijo ´no, ahora no, no se la doy´”.

El hombre contó que los conflictos con su hijo empezaron cuando era un adolescente y se prolongaron durante toda la vida.

“Siempre fue agresivo este chico” , aseguró y recordó una situación ocurrida tiempo atrás: “ Cuando tendría 15 o 16 años mató a un perro con un vidrio . Lo llevamos a la veterinaria, pero se murió”.

Antonio dijo que buscaron ayuda profesional varias veces, pero nada funcionó: “Yo lo llevaba a un psicólogo, pero fue un tiempo y después no fue más”.

Después de la agresión, Esteban fue detenido . La denuncia la hizo una vecina que presenció los hechos. “ La madre me pidió que baje la denuncia , pero yo no hice la denuncia”, contó el hombre.

Antonio tuvo que ser operado en el hospital Santojanni , porque su hijo le “rompió la oreja” a golpes en el brutal ataque.

Según dijo, Esteban hace Kick boxing y lo golpeó en las costillas mientras él estaba en el suelo: “Me sacaron placas de las costillas”, indicó y contó que las lastimaduras que tiene en el brazo son porque se defendió .

“Siempre tuve miedo” , reveló y aseguró que desde que su hijo está preso está más tranquilo: “Hacía 15 días que no podía dormir porque presentía que algo iba a pasar y ahora que está guardado estoy tranquilo”.

Fuente: TN