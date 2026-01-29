Más de 50 años después siguen apareciendo víctimas: el escalofriante caso de Dean Arnold Corll

NACIONALES

Dean Arnold Corll se convirtió en uno de los criminales más conocidos en la historia de Estados Unidos por una cadena de asesinatos que marcaron al área de Houston, Texas , entre 1970 y 1973. Conocido como el “Candyman” (“El hombre de los caramelos”), en su historial figuran secuestros, tortura sexual y homicidios de adolescentes y hombres jóvenes. Ese patrón permaneció oculto durante años hasta que un hecho inesperado puso fin a sus crímenes . Más de medio siglo después, aún continúan saliendo a la luz nuevas víctimas.

Nacido el 24 de diciembre de 1939, Dean Corll perpetró sus crímenes en una época en la que aún no existía la categoría de “asesino en serie”. Su familia era dueña de una fábrica de dulces y eran conocidos por regalar caramelos a los niños de la zona .

Así fue que, entre 1970 y 1973, aprovechó para ganarse la confianza de muchos jóvenes que luego secuestró , torturó, abusó sexualmente y asesinó . De acuerdo a las investigaciones, se cobró la vida de al menos 28 víctimas .

Sin embargo, Corll no actuó solo . Dos adolescentes, Elmer Wayne Henley Jr. y David Owen Brooks , fueron sus cómplices. Ambos, reclutados y manipulados, llegaron a participar en la captura y el homicidio de varias personas, algunas de las cuales fueron enterradas en varios sitios alrededor de Houston: desde bosques cercanos al Lake Sam Rayburn hasta playas como High Island .

La mayoría de las víctimas eran chicos de entre 13 y 20 años. Tras sus desapariciones, muchos de ellos eran calificados inicialmente por la Policía como fugitivos o jóvenes que escapaban de sus casas. Por eso, las autoridades demoraron varios años en vincular los diferentes casos.

La caída de Dean Corll no ocurrió gracias a los investigadores, sino por un conflicto interno que ocurrió el 8 de agosto de 1973 . Esa madrugada, Henley llevó a la casa de Corll en Pasadena a Timothy Cordell Kerley, un joven que iba a ser la próxima víctima. También llevó a Rhoda Williams, una amiga suya de 15 años que quería irse de su vivienda hasta que su padre estuviera sobrio.

Al llegar, Corll se enfureció con Henley por haber metido a una chica en su casa y le dijo que había arruinado todo . Luego pareció calmarse y les ofreció alcohol y marihuana a los tres, que se quedaron dormidos tras algunas horas.

Al despertarse, el escenario era completamente diferente: Kerley y Williams estaban maniatados y amordazados , mientras que Herley se levantó justo cuando le estaba poniendo unas esposas. En plena discusión, Herley calmó a Corll y le prometió que si lo liberaba, iba a participar en la tortura y asesinato de Kerley y Williams . Finalmente, logró convencerlo.

Sin embargo, en un descuido, Henley agarró una pistola y le disparó varias veces a Corll . Esa mañana, llamó a la Policía para contar lo que había hecho. No solo confesó ese crimen, sino que también reveló todos los crímenes cometidos en los últimos años e incluso llevó a las autoridades a donde estaban enterrados los cuerpos.

Tras la revelación de los homicidios, Henley fue procesado, condenado y recibió múltiples sentencias de cadena perpetua . En tanto, David Owen Brooks, el otro cómplice de Corll, permaneció en prisión hasta su muerte en 2020.

Los restos de 27 víctimas fueron recuperados en distintas fases de excavación. No obstante, no todas fueron identificadas en su momento . Con el paso de los años, la evidencia forense avanzó y permitió nuevas pruebas.

Recientemente, investigaciones forenses lideradas por la antropóloga forense Dr. Sharon Derrick aportaron identificaciones que la Policía no había realizado décadas atrás . Así fue que el número de víctimas ascendió a 30, aunque no se descarta que sean más.

Uno de esos casos fue Donnie Falcon , un adolescente de 16 años que se mudó a Houston y desapareció en 1971. Su familia pasó décadas sin saber qué había ocurrido, hasta que los forenses lograron vincularlo con Dean Corll.

Fuente: TN