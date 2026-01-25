Ni manzana ni banana: la fruta que tu perro ama y que los veterinarios recomiendan darle una vez a la semana

Los dueños de perros a menudo buscan formas naturales de complementar la alimentación de sus mascotas sin recurrir a golosinas procesadas. Entre los alimentos que más aparecen en esa lista están las frutas. Aunque muchas personas ofrecen manzana o banana, también existe curiosidad sobre qué otras frutas pueden ser beneficiosas para ellos y por qué algunos veterinarios y expertos en nutrición canina las recomiendan.

Según veterinarios y especialistas, los arándanos son una excelente opción como snack saludable y nutritivo para tu perro cuando se ofrece en porciones moderadas y como complemento ocasional a su dieta habitual. Estos pequeños frutos no solo suelen gustarles a muchos perros, sino que además aportan beneficios específicos para su salud.

Según el American Kennel Club (AKC) y veterinarios, los arándanos son un snack seguro y saludable para tu perro. Estos son bajos en calorías y altos en antioxidantes, fibra y vitaminas como la C, lo que los convierte en una fruta recomendada por veterinarios como un premio natural y nutritivo para tu mascota cuando se administra de forma adecuada.

Los arándanos contienen nutrientes y propiedades que pueden aportar beneficios cuando se incluyen de forma ocasional en la dieta de tu mascota:

Además, su forma pequeña permite ofrecerlos enteros o mezclarlos con el alimento habitual sin complicaciones.

Si bien los arándanos pueden ser beneficiosos, es importante tomar ciertos recaudos para evitar riesgos:

Darle arándanos frescos a tu perro puede ser una forma natural y saludable de sumar variedad a su alimentación, siempre que se haga con moderación y siguiendo las recomendaciones de veterinarios y especialistas en nutrición canina.

Fuente: TN