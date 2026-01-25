Agregar sal gruesa al lavarropas: para qué sirve y en qué prendas funciona mejor

La ropa que usamos a diario está en contacto constante con la piel, el sudor, el polvo, los olores y distintas superficies. Con el tiempo, estas prendas pueden acumular bacterias, restos de detergente y aromas persistentes que no siempre se eliminan con un lavado común.

En este marco, especialistas en limpieza ecológica y cuidado de la ropa señalan un truco casero simple, económico y cada vez más difundido: agregar sal gruesa al lavarropas para mejorar la limpieza, fijar colores y ayudar a eliminar olores difíciles.

La sal gruesa (cloruro de sodio) tiene propiedades absorbentes y abrasivas suaves que pueden resultar útiles en el lavado de ciertas prendas. Especialistas en limpieza doméstica explican que ayuda a desprender residuos adheridos a las fibras textiles y a neutralizar olores persistentes.

Además, la sal es conocida por su capacidad para fijar los colores , especialmente en telas nuevas o prendas oscuras, ya que reduce la liberación de pigmentos durante el lavado. Desde el punto de vista práctico, expertos en cuidado de la ropa señalan que:

De esta manera, se convierte en una alternativa accesible para complementar el lavado sin recurrir a productos químicos agresivos.

Este procedimiento se recomienda especialmente para toallas, sábanas, ropa deportiva, jeans y prendas oscuras , y puede repetirse de manera ocasional, no en todos los lavados.

Gracias a estas propiedades, la sal gruesa se posiciona como un aliado simple y accesible para el lavado de la ropa. Usada de forma correcta, puede ayudar a mantener las prendas limpias, con mejor aspecto y sin necesidad de sumar productos costosos al lavado diario.

Fuente: TN