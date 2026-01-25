Desesperada búsqueda de un joven de 21 años en Vicente López: salió de su casa en bicicleta y no volvió

NACIONALES

La familia de Juan Laszeski , un joven de 21 años de Vicente López, lo busca desesperadamente desde el 23 de enero, cuando salió de su casa y no volvió a comunicarse. Un video de una cámara de seguridad muestra que estuvo en una estación de servicio de Garín .

Teresa, hermana del joven, contó al aire de TN que él se fue de su casa con la idea de realizar una excursión en bicicleta hacia la Cordillera, aunque no tenía el equipamiento necesario para ese tipo de viaje. “Agarró bolsas, una mochila y se fue”, relató.

Explicó también que Laszeski es paciente psiquiátrico y atravesaba un brote psicótico al momento de ausentarse. Había dejado la medicación a mediados del año pasado, algo que -aclaró- no podía ser impedido por la familia al tratarse de un adulto. “Su cuadro venía empeorando y en ese ataque decidió iniciar esta travesía” , señaló.

En un primer momento, Teresa intentó realizar la denuncia en una comisaría de Vicente López, pero no se la tomaron porque aún mantenía contacto con su hermano. Sin embargo, perdió toda comunicación apenas unas horas después. Al día siguiente logró acceder a las cámaras de la estación de servicio de Garín, donde se lo ve con su bicicleta y casco .

Desde entonces, el joven permanece totalmente incomunicado . Amigos, familiares y policías intentaron contactarlo sin éxito. Existe un dato no confirmado que lo ubicaría en la zona de Pergamino , donde un testigo dijo haberlo visto en la noche del sábado, aunque no hay registros que lo respalden.

La familia recorre distintas localidades y solicitó que la fiscalía avance con el relevamiento de cámaras de seguridad. “Estamos haciendo todo lo que podemos para encontrarlo” , expresó su hermana.

También pidió que, en caso de verlo, se lo trate con calma , se lo llame por su nombre y se dé aviso inmediato al 911 o a la policía local.

Fuente: TN