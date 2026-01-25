Adiós al olor del insecticida: la planta que ahuyenta a los mosquitos durante el verano y es fácil de mantener

En muchos hogares, los mosquitos se convierten en una molestia que se intensifica apenas sube la temperatura, con insecticidas que dejan olores fuertes y ambientes que pierden su frescura.

Esto no solo dificulta el descanso, sino que también afecta la armonía y el bienestar en la casa. Por eso, una nueva tendencia está ganando popularidad: la planta de citronela , una especie natural que permite mantener los ambientes protegidos y frescos sin recurrir a químicos extra.

Las propiedades aromáticas de sus hojas funcionan como una barrera natural para alejar a los insectos. Se puede colocar en balcones, ventanas o incluso en macetas cerca de las entradas. Además, su cuidado es muy sencillo, lo que facilita adaptarla a cualquier rincón disponible, incluso en departamentos pequeños.

Su característico aroma cítrico la convierten en una pieza que no solo protege , sino que también decora . A diferencia de los espirales o aerosoles tradicionales, estas plantas permiten disfrutar del aire libre de picaduras, evitando olores invasivos y reduciendo la toxicidad ambiental. Algunos cuidados básicos incluyen buena exposición solar y un riego moderado.

Este tipo de opciones y soluciones naturales forman parte de una tendencia sobre la que cada vez insisten más especialistas: procurar espacios armónicos es clave en la calidad de vida. De esa manera, se mejora la relación con el entorno.

La idea puede ser aún más actual, si se consiguen ejemplares orgánicos, basada en el cultivo responsable de especies autóctonas. Esta es otra de las sugerencias de distintos expertos en cuanto a bienestar y salud en casa.

Fuente: TN