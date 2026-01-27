Ni a mano ni en lavarropas: cómo dejar los trapos de cocina sin manchas con dos productos

Los trapos de cocina están entre los elementos del hogar que más suciedad acumulan. Grasa, restos de comida y humedad hacen que, con el uso diario, aparezcan manchas difíciles y olores persistentes que muchas veces no se van ni con lavados intensivos.

Sin embargo, existe un método casero que resulta más efectivo que lavarlos a mano o meterlos directamente en el lavarropas. La clave está en combinar bicarbonato de sodio y detergente , dos productos comunes que casi siempre están en casa.

El agua caliente y el bicarbonato actúan juntos para aflojar la suciedad , eliminar las manchas y neutralizar los olores . Si los trapos quedan sucios, podés repetir el proceso o frotar un poco de bicarbonato antes de enjuagar otra vez.

El bicarbonato de sodio es conocido por su poder desinfectante y blanqueador , mientras que el agua hirviendo ayuda a desprender la grasa y la suciedad incrustada. Juntos, logran una limpieza profunda que no siempre se consigue con los métodos tradicionales.

Este truco es ideal para aplicar una vez por semana . De todas maneras, si ves manchas en los trapos o sentís que tienen feo olor, podés repetir este método casero para mantenerlos limpios y alargar su vida útil.

Fuente: TN