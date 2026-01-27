Home Ads
NACIONALES

Ni a mano ni en lavarropas: cómo dejar los trapos de cocina sin manchas con dos productos

Redacción CNM enero 27, 2026

Home Ads

Los trapos de cocina están entre los elementos del hogar que más suciedad acumulan. Grasa, restos de comida y humedad hacen que, con el uso diario, aparezcan manchas difíciles y olores persistentes que muchas veces no se van ni con lavados intensivos.

Sin embargo, existe un método casero que resulta más efectivo que lavarlos a mano o meterlos directamente en el lavarropas. La clave está en combinar bicarbonato de sodio y detergente , dos productos comunes que casi siempre están en casa.

El agua caliente y el bicarbonato actúan juntos para aflojar la suciedad , eliminar las manchas y neutralizar los olores . Si los trapos quedan sucios, podés repetir el proceso o frotar un poco de bicarbonato antes de enjuagar otra vez.

El bicarbonato de sodio es conocido por su poder desinfectante y blanqueador , mientras que el agua hirviendo ayuda a desprender la grasa y la suciedad incrustada. Juntos, logran una limpieza profunda que no siempre se consigue con los métodos tradicionales.

Este truco es ideal para aplicar una vez por semana . De todas maneras, si ves manchas en los trapos o sentís que tienen feo olor, podés repetir este método casero para mantenerlos limpios y alargar su vida útil.

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags