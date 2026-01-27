Ni parrilla ni disco: el método para hacer asado más rápido y fácil en 2026

El asado es uno de los rituales más representativos de la cultura argentina, pero en 2026 la forma de hacerlo empieza a cambiar.

Frente a la falta de tiempo, las restricciones de humo y la vida en departamentos, cada vez más personas dejan de lado lo tradicional para apostar por un método más práctico y moderno: la parrilla eléctrica .

Esta alternativa, que hace algunos años parecía impensada para el asado, hoy se consolida como una solución rápida , limpia y fácil de usar , sin resignar sabor ni textura en las carnes.

La parrilla eléctrica utiliza resistencias que se calientan muy rápido y permiten regular la temperatura con precisión. A diferencia del carbón o la leña, no necesita tiempo de encendido ni experiencia previa para lograr el punto justo.

En cuestión de minutos alcanza la temperatura ideal y mantiene el calor constante durante toda la cocción, lo que reduce errores y evita que la carne se queme por fuera o quede cruda por dentro.

Uno de los principales beneficios de la parrilla eléctrica es la velocidad . Mientras una parrilla tradicional puede tardar hasta 30 minutos en estar lista, la versión eléctrica se calienta en pocos minutos y permite empezar a cocinar casi de inmediato.

Además, genera muy poco humo , no produce chispas ni cenizas y se apaga con solo desenchufarla. Esto la vuelve ideal para balcones, terrazas y cocinas donde el uso de fuego está limitado.

Aunque muchos la asocian solo a cortes chicos, la parrilla eléctrica permite preparar una gran variedad de alimentos:

Gracias al control de temperatura, también es posible cocinar a fuego medio o bajo, logrando carnes jugosas y cocciones parejas.

Fuente: TN