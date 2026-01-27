Un argentino formaba parte de un grupo de criminales que México deportó a Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos recibió y puso bajo su custodia a 37 fugitivos de México , acusados de haber cometido una amplia gama de delitos federales. En ese grupo, deportado desde el país azteca, hay un argentino: un empresario nacido en la ciudad rionegrina de General Roca .

El envío de los presuntos criminales por parte de las autoridades mexicanas fue parte de “una medida de cooperación” entre ambos países por cuestiones de seguridad. Según explicó el pasado miércoles la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum , las deportaciones se hicieron “a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense tras “un análisis individual de cada caso”. Incluso, el del extranjero radicado allí .

En esa lista de deportados figuran personas vinculadas a la trata de personas, traficantes de armas y miembros de carteles de droga . Y en ese grupo de 37 “operadores de organizaciones criminales” - algunos señalados de formar parte de los poderosos cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, que Washington catalogó como “organizaciones terroristas”, aparece “El Argentino” , el apodo con el que identifican a Manuel Ignacio Torres , según precisó el Diario Río Negro .

La operación de extradición se llevó adelante en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes mexicanos entregaron a sus pares de Estados Unidos a los integrantes de la nómina que luego difundió la secretaria de Justicia estadounidense, Pam Bondi.

Entre los ciudadanos entregados a Estados Unidos se encuentra Manuel Ignacio Correa, "El Argentino". De acuerdo el diario El Universal , sobre él pesa una acusación de la DEA por lavado de dinero . Lo deportaron al Distrito Este de Kentucky y, por los cargos que enfrenta, podría recibir una pena de 20 años de prisión, precisó el diario mexicano Debate .

Correa, de 44 años y nacido en General Roca, figura como “empresario” en los registros de la provincia. En la actualidad, estaba radicado en Colonia Roma Norte , Delegación Cuauhtémoc , en la Ciudad de México.

En el Boletín Oficial de Río Negro del 4 de julio de 2019 quedó registrado como integrante de la sociedad denominada “Servicios Ejecutivos del Sur Sociedad por Acciones Simplificada”, incluida en el rubro de "servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público”, así como en el “servicio de comidas”.

El ahora deportado había sido detenido en noviembre del año pasado en la capital mexicana como resultado de una investigación internacional por lavado de dinero, estafas reiteradas y presuntos vínculos con una red de narcotráfico que operaba entre Colombia, México y Estados Unidos, según indica el portal Todo Roca .

Esa detención se produjo en las afueras de la ciudad, luego de una persecución que incluyó disparos con las autoridades policiales y ocasionó momentos de tensión en la calle.

El rionegrino, consigna el mismo medio local, habría protagonizado varias estafas, tanto en México como en su provincia natal. En el extranjero, presuntamente se hacía pasar por empleado de la cadena Televisa y “ofrecía supuestos negocios vinculados a producción audiovisual, eventos y criptomonedas”.

En su ciudad de origen, en tanto, empresarios locales lo habrían denunciado por maniobras relacionadas con inversiones en el mundo de las criptomonedas y otros movimientos financieros que no se concretaron o con fondos que luego desaparecieron.

Fuente: Clarín