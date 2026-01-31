Ni aspiradora ni trapo húmedo: cómo limpiar los rieles de las ventanas sin esfuerzo

Los rieles de las ventanas son uno de esos lugares donde la suciedad se esconde y muchas veces no sabemos cómo limpiarlos para que queden impecables. Sin embargo, existe un truco para hacerlo, sin la necesidad de usar aspirado ni trapo húmedo.

Para esta técnica, lo ideal es optar por el uso de bicarbonato de sodio y vinagre , dos ingredientes básicos que seguro tenés en casa.

No uses este método en rieles de madera sin barnizar , porque el vinagre puede dañarlos.

Este tipo de prácticas son fundamentales para el cuidado del hogar. Además, la conservación de un buen espacio tiene un impacto positivo en la calidad de vida. Al estar en un ambiente agradable, las personas se sienten más cómodas en el lugar, algo que impacta de forma positiva en su bienestar.

Fuente: TN