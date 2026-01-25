Mendoza: un hombre mató a tiros a su vecino porque escuchaba música fuerte durante un cumpleaños

Un hombre asesinó a tiros a un vecino porque le molestó que escuchara música fuerte . El brutal hecho de violencia ocurrió en plena vía pública, en la localidad Perdriel, en Mendoza . La víctima, identificada como Gerardo Mauricio Giménez , tenía 40 años .

Efectivos policiales arribaron a las calles Costa Flores y Thames luego de haber recibido múltiples llamados de vecinos que alertaron que habían escuchado disparos y la presencia de un hombre herido en la vereda.

De acuerdo a lo que informó el portal Los Andes , en la casa donde ocurrió el tiroteo se estaba festejando un cumpleaños. Según indicaron algunos testigos, la celebración fue interrumpida por las quejas de los vecinos, que señalaban ruidos molestos y gritos.

En ese momento comenzaron las discusiones, y escaló rápidamente a un alto nivel de violencia. Los agresores empezaron a disparar contra la casa , y una de las balas impactó en Giménez.

Personal de emergencias acudió al lugar e intentó estabilizar a la víctima antes de trasladarlo al Hospital Central. Finalmente, en el centro de salud, los médicos constataron su muerte , con una herida de arma de fuego en el lado derecho del pecho .

Los agentes policiales lograron interceptar al sospechoso, un hombre de 26 años que presentaba una herida visible en la cara. El hombre fue detenido mientras caminaba por la calle junto a una menor de edad y una mujer .

Le secuestraron un cuchillo de cocina tipo tramontina . A su vez, en la escena del crimen, recolectaron dos vainas servidas de 9mm , y una vaina de escopeta calibre 12.70 .

La fiscalía de Luján del Cuyo intervino en la causa y dispuso el traslado del sospechoso a la Comisaría 11°.

Según descubrieron en la investigación, tanto la víctima como el agresor cuentan con antecedentes penales . Las autoridades siguen trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuente: TN