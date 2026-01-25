Mató a un hombre de 64 años durante un asalto, robó dos autos para escapar y fue atrapado después de chocar

Un transportista fue asesinado a tiros en Merlo durante un violento asalto frente a un centro de repuestos .

El crimen fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona y permitió agilizar el trabajo de los efectivos.

Ocurrió a plena luz del día en la intersección de las calles Salta y Ricardo Balbín.

La víctima, identificada como Abelardo Jorge Acosta, de 64 años, se encontraba a bordo de un Ford Limited cuando fue a comprar repuestos para su camión .

En ese momento, un delincuente estacionó su Peugeot 207 y bajó del vehículo, empuñando un arma de fuego , y se acercó a la camioneta de Acosta con intenciones de robo. Se conoció que el vehículo que manejaba había sido sustraído hacía pocas horas.

Sin mediar palabra, el agresor abrió la puerta del conductor y le disparó a quemarropa . Según constataron los efectivos policiales, una de las balas le impactó en el pecho y el hombre murió en el lugar .

Según Inforbano , tras el ataque, el delincuente se dio a la fuga en el auto en el que había llegado y protagonizó un raid delictivo .

Primero, chocó contra otro vehículo que estaba estacionado frente al centro de repuestos. Terminó por bajarse del Peugeot 207 y dejarlo abandonado, para huir caminando.

En ese marco, en las calles Córdoba y Balbín el delincuente amenazó a punta de pistola al dueño Renault Kangoo y la robó. Chocó cuadras más adelante, y robó un tercer vehículo, una Citroën Berlingo .

Finalmente, gracias al despliegue de un operativo cerrojo, los efectivos lograron detener al criminal, identificado como Daniel Gustavo Lezcano, de 41 años .

La policía incautó una pistola Astra A75 calibre 9 mm , con seis municiones y una en la recámara de la Renault Kangoo.

La UFI N°8 de Morón tomó intervención en el caso e imputó a Lezcano po r homicidio criminis causa, robo automotor, resistencia a la autoridad agravada y portación ilegal de arma de fuego .

Fuente: TN