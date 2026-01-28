MADARIAGA: Hizo una compra de más de $250.000 por redes y denunció una estafa

Una joven de 28 años denunció haber sido víctima de una estafa tras realizar una compra de ropa a través de la red social Instagram.

Según consta en la denuncia radicada este miércoles por la mañana, el hecho ocurrió el pasado 26 de enero alrededor de las 9 horas, cuando la damnificada acordó la compra de un lote de indumentaria con un usuario identificado como “BLOW_SHOPPINGG”. El monto total de la operación fue de 264.000 pesos.

Antes de concretar el pago, la compradora solicitó los datos personales para verificar la identidad del destinatario del dinero. Luego realizó una transferencia mediante cuenta DNI del Banco Provincia al alias que le pasaron.

El dinero fue acreditado de manera inmediata y ambas partes acordaron que la mercadería sería enviada a través de Correo Argentino, presuntamente desde la provincia de Mendoza. Sin embargo, con el correr de los días, la denunciante no recibió los productos ni información sobre el seguimiento del envío.

Al intentar comunicarse nuevamente con el vendedor, la joven advirtió que había sido bloqueada en Instagram, lo que confirmó sus sospechas de estafa. En el marco de la presentación judicial, aportó capturas de pantalla tanto de la transferencia bancaria como del perfil utilizado para la operación.

La denuncia fue radicada para que se investigue el hecho y se determine la responsabilidad penal correspondiente.