MADARIAGA: Hizo una compra de más de $250.000 por redes y denunció una estafa

Una joven de 28 años denunció haber sido víctima de una
estafa tras realizar una compra de ropa a través de la red social Instagram.
Según consta en la denuncia radicada este miércoles por la
mañana, el hecho ocurrió el pasado 26 de enero alrededor de las 9 horas, cuando
la damnificada acordó la compra de un lote de indumentaria con un usuario
identificado como “BLOW_SHOPPINGG”. El monto total de la operación fue de
264.000 pesos.
Antes de concretar el pago, la compradora solicitó los datos
personales para verificar la identidad del destinatario del dinero. Luego
realizó una transferencia mediante cuenta DNI del Banco Provincia al alias que
le pasaron.
El dinero fue acreditado de manera inmediata y ambas partes
acordaron que la mercadería sería enviada a través de Correo Argentino,
presuntamente desde la provincia de Mendoza. Sin embargo, con el correr de los
días, la denunciante no recibió los productos ni información sobre el
seguimiento del envío.
Al intentar comunicarse nuevamente con el vendedor, la joven
advirtió que había sido bloqueada en Instagram, lo que confirmó sus sospechas
de estafa. En el marco de la presentación judicial, aportó capturas de pantalla
tanto de la transferencia bancaria como del perfil utilizado para la operación.
La denuncia fue radicada para que se investigue el hecho y
se determine la responsabilidad penal correspondiente.
