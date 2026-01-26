MADARIAGA: Atraparon al presunto autor de los disparos contra un joven en el barrio Belgrano

Este mediodía se produjo un ataque desde una moto contra un joven, de unos 19 años, en la intersección de Honduras y Paraguay, en el barrio Belgrano. Con un arma de fuego efectuaron dos disparos que dejaron herida a la víctima, quien debió ser trasladada de urgencia al Hospital Municipal, donde fue sometida a una intervención quirúrgica.





Horas más tarde, CNM pudo confirmar que el sindicado como autor, de 20 años, de los disparos fue arrestado en el Hospital Comunitario de Pinamar.





Según información extraoficial, víctima y agresor habrían mantenido una pelea durante la mañana, en la cual el acusado de efectuar los disparos sufrió una fractura en uno de sus tobillos. Tras retirarse del lugar, habría prometido venganza y, pocos minutos después, regresó en moto junto a un familiar, desde donde efectuó los disparos que hirieron al joven.





Mientras la investigación policial daba sus primeros pasos y se intentaba establecer la identidad de los involucrados, ambos ingresaron a centros de salud por separado. El herido de bala fue intervenido quirúrgicamente y, con los escasos datos disponibles en ese momento, se dio aviso sobre la posible llegada del atacante con una fractura. Esa situación efectivamente ocurrió, pero cuando se alertó a los efectivos policiales, el sospechoso ya se había retirado del lugar. A partir de ello, se notificó a los hospitales de la región sobre la eventual llegada de una persona con esas características.





Además, se llevaron adelante diversos procedimientos. Uno de ellos tuvo lugar en un complejo de departamentos ubicado en 9 de Julio al 100, donde se constató un importante desorden. También se realizaron dos allanamientos en domicilios del barrio Belgrano.





Por el momento, la persona que conducía la moto permanece prófuga.