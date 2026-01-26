Córdoba: le quitan la licencia a una mujer tras ser filmada haciendo maniobras peligrosas en las Altas Cumbres

NACIONALES

Una mujer de 78 años, oriunda de San Luis, fue inhabilitada para conducir en la provincia de Córdoba luego de que se viralizara un video en el que se la observa realizando maniobras peligrosas en el camino de las Altas Cumbres . La sanción también fue comunicada a las autoridades de su provincia y a organismos nacionales para que la prohibición se aplique en todo el país.

El hecho quedó registrado el sábado 11 de enero, cuando la conductora fue filmada mientras realizaba sobrepasos indebidos sobre doble línea amarilla , en sectores de curvas y con tránsito en sentido contrario. Además, la Justicia provincial fue notificada por la conducción temeraria evidenciada en las imágenes.

El video, que se hizo viral, fue registrado por el acompañante de Ignacio Garzón, uno de los automovilistas afectados. Garzón relató que la maniobra ocurrió luego de que el vehículo los sobrepasara de manera imprudente. Se trataba de una Renault Koleos blanca, cuya identificación fue clave para avanzar con las sanciones.

“Antes del sobrepaso me venía pegando el auto muy cerca y empezó así casi al inicio del camino de las Altas Cumbres. Cuando me pasó en doble línea amarilla, mi acompañante la empezó a filmar. Tenía una forma de conducir errática, se pegaba a la banquina por momentos y luego iba sobre la doble línea amarilla. Pudimos ver que se trataba de una mujer mayor de edad, que iba con un acompañante masculino”, contó Garzón.

Según se informó oficialmente, otro hecho de manejo imprudente protagonizado por el mismo vehículo fue registrado ese mismo domingo 11 de enero, entre los kilómetros 77 y 87 de la Ruta Provincial 34, en la zona de El Cóndor. A partir de estos antecedentes, la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito resolvió la inhabilitación de la licencia de la titular registral, quien además registraba seis multas en Córdoba, cinco de ellas catalogadas como muy graves por exceso de velocidad.

La situación también fue comunicada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para que la inhabilitación sea incorporada al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (ReNAT) y tenga alcance nacional.

Al respecto, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, declaró: “Con esta decisión estamos aplicando la figura de la reiterancia, recientemente introducida a partir de la modificación de la Ley Provincial de Tránsito. Hay un claro objetivo de dar un fuerte mensaje a la sociedad: las conductas temerarias al volante, que ponen en riesgo la vida propia y ajena, no serán toleradas”.

Y agregó: “Con la nueva Ley de Tránsito sentamos las bases para incorporar herramientas tecnológicas que permitan reforzar el control de conductas como el exceso de velocidad, los adelantamientos indebidos, el consumo de alcohol y otras infracciones que nos cuestan vidas”.

Fuente: Clarín