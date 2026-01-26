Los mensajes de despedida al hombre que fue asesinado por el novio de su expareja en una estación de servicio

Tras el brutal crimen de Leonel Ezequiel Martínez , el hombre de 33 años que fue asesinado por el novio de su expareja en una estación de servicio de la ciudad de Zárate , la comunidad sigue conmocionada y sus allegados compartieron mensajes de despedida en las redes sociales.

Uno de los familiares de la víctima publicó unas palabras en honor a Martínez, expresando el duro momento que vive: “Siempre Leíto el mejor. Te voy a amar siempre, mi negro. Dios qué dolor ”.

“Q.E.P.D Leíto: gran persona, laburador, respetuoso, buen vecino y con valores . Cuántos partidos de fútbol juntos desde chicos. Un hijo de re mil p... que te sacó la vida sin merecerlo para nada. Ojalá lo encuentren y lo matemos por hijo de mil p... Justicia por Leíto”, compartió un amigo de Martínez en un estado de WhatsApp.

“Que en paz descanses amigo. Dale fuerza a tu familia ”, subió un hombre cercano a la víctima. “Descansa en paz negro, te vamos a extrañar”, publicó otra persona.

Además, una comparsa de Zárate inició un luto de cinco días tras la muerte de Martínez , a la vez que compartió un mensaje de despedida y de apoyo para la familia.

“Desde Comparsa Zarasambá queremos darle nuestro pésame a la familia de Leíto. Q.E.P.D. Conocido desde chico de nuestro director y del barrio donde nació nuestra comparsa. Mandamos todo nuestro apoyo y el dolor es muy fuerte. La comparsa entra en luto por respeto total de 5 días”, subieron.

Además, agregaron unas palabras que lo recuerdan: “Vuela alto, gran persona, trabajador, respetuoso, gran compañero, muy querido por muchísimas personas que lo conocimos en su vida”.

El episodio ocurrió este domingo, cerca de las 21, cuando Martínez fue a buscar a su hija , que volvía de una actividad recreativa con sus amigos en el Parque de la Costa.

En ese momento, comenzó a discutir con el novio de su expareja, identificado como Alexis Lumbrera, y cuando la violencia escaló, este último sacó un arma y le disparó seis veces a Martínez . El hombre murió frente a su hija mientras era trasladado al hospital, por una bala que le impactó en el pecho.

Según informó Noticias Argentinas , ambas partes tenían conflictos de vieja data, y había ocurrido una discusión entre ellos días antes al crimen.

Fuente: TN