El municipio de Gesell denunció a un guardavidas por no haber rescatado a un kayakista que estaba en peligro

NACIONALES

El Municipio de Villa Gesell denunció a un guardavidas que se negó a rescatar a un kayakista que no podía salir del agua. En vez de socorrerlo, grabó la escena entre burlas e insultos y el video se difundió en redes sociales.

El rescatista fue despedido tras la denuncia radicada por abandono de persona . El hecho ocurrió en la zona del muelle, cerca de las 8 de la mañana.

La reacción del guardavidas indignó a la comunidad. No sólo por no ayudar a alguien que estaba en peligro, sino por los dichos ofensivos que expresó en el video: “Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda” .

El hombre recalcó que estaba enojado por conflictos personales , y mientras el kayakista permanecía a la deriva, señaló: “Encima estoy re cruzado , ya estoy recontra caliente”.

En el video, el guardavidas se burló varias veces del hombre que estaba en el agua. “Quedó boyando como una boya... ahí lo tenés a punto de colisionar” .

En diálogo con TN , Mauricio Andersen , secretario de seguridad de Villa Gesell, contó cómo se enteraron del episodio y las medidas que tomaron.

“A mi me quedó cuando dice ‘lo voy a dejar hasta el final’. Uno como persona, ¿cuándo sabe cuál es el final de otra persona? Cuando me llegó el video consultamos dónde era, y como la seguridad en playa depende de mi secretaria, dije que se haga la denuncia ”, detalló.

Según explicó Andersen, el guardavidas le mandó ese video a otra persona y después se hizo viral.

El secretario expresó su indignación comparando el hecho con otras situaciones hipotéticas: “Es como que un policía que está de civil, si ve que hay un asalto, ¿cómo no va a intervenir? ”.

“El tendría que haberlo socorrido y después explicarle o decirle que eso no lo puede hacer. El relato es muy duro ”, dijo. Además, amplió: “ Es triste y doloroso , porque me pongo a pensar en los demás guardavidas que no son así”.

El guardavidas fue apartado de sus tareas y ya no forma parte del Cuerpo de Guardavidas Municipal .

La causa quedó a disposición de la fiscalía N°6 de Villa Gesell , que buscará responsabilizar al socorrista por el incumplimiento de los deberes de cuidado.

Fuente: TN