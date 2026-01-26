Home Ads
El desgarrador testimonio de la madre del hombre asesinado por el novio de su expareja en Zárate

Redacción CNM enero 26, 2026

Tras el brutal crimen de Leonel Ezequiel Martínez , el hombre de 33 años que fue asesinado por el novio de su expareja en una estación de servicio en Zárate, Marisa, la madre de la víctima, reclamó justicia y apuntó contra su exnuera .

“Solamente pido justicia por mi hijo. Él no hizo nada malo, fue solo a buscar a mi nieta. Ella siempre lo amenazó de que lo iba a c... a tiros , y lo logró”, contó completamente destrozada.

La mujer explicó, entre lágrimas, que la ex de su hijo le tendió una trampa para matarlo: “ Llevó al asesino al lugar donde estaba mi hijo . Mi hijo fue porque mi nieta lo llamó diciendo que la vaya a buscar”.

Martínez y su ex esposa llevaban 8 meses separados . Desde entonces, el hombre atravesaba un difícil momento para afrontarlo: “Mi hijo la amaba y quería volver. Ella le tendió una trampa y llevó al tipo armado . Siempre le hizo maldad a él cuando lo veía bien, mi hijo estuvo depresivo, se quería matar y a ella no le importó nada”.

“Ella es tan culpable como el otro tipo. Por favor ayúdenme, enciérrenlos a los dos, lo lamento por mis nietos, yo sé que no me lo van a perdonar , pero no voy a parar hasta verlos a los dos presos ”, expresó.

Marisa contó que su hijo había engañado a su ex y que en el último tiempo hacía todo por recuperarla: “ Mi hijo está muerto y él solo amaba a su mujer y a sus hijos, todo lo que hizo lo hizo por amor ”. Además, agregó que las amenazas eran constantes: “Cuando él lograba estar bien, ella lo amenazaba para volverlo loco. Lo usaba cuando quería ”.

La mujer contó que todavía no pudo ver a sus nietos , quienes siguen bajo el cuidado de su madre, la exesposa de su hijo: “Mi nieta me pidió por favor que quería estar conmigo”.

“Los quiero a los dos presos, ella es tan culpable como él , ella llevó al asesino a donde estaba mi hijo. Lo hizo a propósito porque sabía que mi hijo no iba a aguantar”, concluyó, desbordada por la situación.

El hombre fue asesinado este domingo en una estación de servicio en Zárate. Martínez había ido a buscar a su hija, que volvía de una actividad recreativa junto a otros chicos.

Cuando llegó al lugar comenzó una discusión con Alexis Lumbrera , el novio de su expareja. El episodio violento escaló, hasta el punto de que el agresor sacó un arma de fuego y le disparó seis veces a Martínez, en frente de su hija y el grupo de nenes.

Un adolescente que presenció la escena le hizo maniobras de RCP en un intento de reanimarlo , sin embargo, el hombre murió cuando estaba siendo trasladado al hospital.

Este lunes, Lumbrera, el principal y único sospechoso por el crimen, fue detenido tras mantenerse prófugo durante 12 horas. El hombre fue trasladado a la Comisaría 1ra, y quedó a disposición de la UFI N°8 , a cargo de la fiscal María Molinari .

Fuente: TN


