El desgarrador testimonio de la madre del hombre asesinado por el novio de su expareja en Zárate

NACIONALES

Tras el brutal crimen de Leonel Ezequiel Martínez , el hombre de 33 años que fue asesinado por el novio de su expareja en una estación de servicio en Zárate, Marisa, la madre de la víctima, reclamó justicia y apuntó contra su exnuera .

“Solamente pido justicia por mi hijo. Él no hizo nada malo, fue solo a buscar a mi nieta. Ella siempre lo amenazó de que lo iba a c... a tiros , y lo logró”, contó completamente destrozada.

La mujer explicó, entre lágrimas, que la ex de su hijo le tendió una trampa para matarlo: “ Llevó al asesino al lugar donde estaba mi hijo . Mi hijo fue porque mi nieta lo llamó diciendo que la vaya a buscar”.

Martínez y su ex esposa llevaban 8 meses separados . Desde entonces, el hombre atravesaba un difícil momento para afrontarlo: “Mi hijo la amaba y quería volver. Ella le tendió una trampa y llevó al tipo armado . Siempre le hizo maldad a él cuando lo veía bien, mi hijo estuvo depresivo, se quería matar y a ella no le importó nada”.

“Ella es tan culpable como el otro tipo. Por favor ayúdenme, enciérrenlos a los dos, lo lamento por mis nietos, yo sé que no me lo van a perdonar , pero no voy a parar hasta verlos a los dos presos ”, expresó.

Marisa contó que su hijo había engañado a su ex y que en el último tiempo hacía todo por recuperarla: “ Mi hijo está muerto y él solo amaba a su mujer y a sus hijos, todo lo que hizo lo hizo por amor ”. Además, agregó que las amenazas eran constantes: “Cuando él lograba estar bien, ella lo amenazaba para volverlo loco. Lo usaba cuando quería ”.

La mujer contó que todavía no pudo ver a sus nietos , quienes siguen bajo el cuidado de su madre, la exesposa de su hijo: “Mi nieta me pidió por favor que quería estar conmigo”.

“Los quiero a los dos presos, ella es tan culpable como él , ella llevó al asesino a donde estaba mi hijo. Lo hizo a propósito porque sabía que mi hijo no iba a aguantar”, concluyó, desbordada por la situación.

El hombre fue asesinado este domingo en una estación de servicio en Zárate. Martínez había ido a buscar a su hija, que volvía de una actividad recreativa junto a otros chicos.

Cuando llegó al lugar comenzó una discusión con Alexis Lumbrera , el novio de su expareja. El episodio violento escaló, hasta el punto de que el agresor sacó un arma de fuego y le disparó seis veces a Martínez, en frente de su hija y el grupo de nenes.

Un adolescente que presenció la escena le hizo maniobras de RCP en un intento de reanimarlo , sin embargo, el hombre murió cuando estaba siendo trasladado al hospital.

Este lunes, Lumbrera, el principal y único sospechoso por el crimen, fue detenido tras mantenerse prófugo durante 12 horas. El hombre fue trasladado a la Comisaría 1ra, y quedó a disposición de la UFI N°8 , a cargo de la fiscal María Molinari .

Fuente: TN