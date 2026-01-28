Locura en San Justo: atacó a su padre, atropelló a un hombre y escapó

Un conductor atropelló con su auto a un hombre tras agredir a su padre y escapó. El violento episodio ocurrió este miércoles al mediodía en la localidad bonaerense de San Justo , partido de La Matanza.

El hecho se registró en Juan Manuel de Rosas, entre Madariaga y Bermejo. Según consta en el parte policial al que accedió TN , Domingo Antonio Ninni, de 70 años, se encontraba en su lugar de trabajo cuando apareció su hijo, Esteban Javier Ninni, de 38, quien comenzó a comportarse de manera violenta y lo agredió físicamente con un elemento contundente.

Siempre de acuerdo al relato de la víctima, tras la agresión, el atacante se dirigió a su vehículo, un Citroën C4 gris , y condujo por la vereda, donde chocó a un hombre que se encontraba en el lugar. La víctima fue identificada como Kevin Ezequiel Forti, de 26 años.

Luego del atropello, el conductor se dio a la fuga , mientras testigos alertaban al 911. Minutos después, cerca de las 12.10, llegó una ambulancia que asistió a Forti en el lugar, al igual que otra unidad sanitaria que brindó atención al hombre de 70 años.

Hasta el momento no se informó oficialmente el estado de salud del peatón atropellado , mientras que el agresor permanece prófugo , según el parte policial.

La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga el hecho y analiza las responsabilidades penales del atacante, cuya identidad ya fue establecida.

