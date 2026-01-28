Lluvia de balas para robarle una moto a dos policías en Morón: un oficial en estado crítico y los ladrones prófugos

NACIONALES

Eran las 20.30 del martes cuando dos motos los cruzaron en Curupaytí y Monte, cerca del hospital de Morón , y los emboscaron para robarle la moto. No está claro si Mariano Agustín Guerra (26) llegó a sacar su arma reglamentaria, pero los ladrones respondieron a los tiros y le pegaron al menos tres balazos.

El agente, que ingresó a la fuerza de seguridad porteña hace apenas un mes y 24 días, cayó al piso con tres disparos -con orificio de entrada y salida- en el pecho, el abdomen y la pierna.

Guerra cumple funciones en el área Nuevos Ingresos Con Experiencia (NICE) y trabaja en la Comisaria Vecinal 4D de Barracas, aunque se encontraba franco e iba junto a una compañera, Leyla Espinosa (20) , que también resultó herida.

Cuando empezaron los tiros, los dos cayeron al suelo. Según el relato de los testigos, Guerra intentaba levantarse y la mujer no paraba de gritar porque "estaba en shock". Los vecinos los asistieron de inmediato y llamaron al 911, que los trasladó de urgencia al hospital de Morón.

Guerra está grave y permanece en estado crítico, según el parte médico. Espinosa resultó herida en la pierna y en una mano, pero sin riesgo de vida.

Los ladrones escaparon con la moto de los policías, pero la abandonaron en la zona. Están prófugos y son intensamente buscados por la Bonaerense.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que la investigación del hecho quedó en manos de la Fiscalía N°1 de Morón, a cargo de Martín Ghessi.

Los policías no pudieron declarar y "se está trabajando en individualizar a los autores, pero aún no hay novedades", indicaron fuentes de los Tribunales de Morón.

Ante la gravedad del estado de Guerra, durante las primeras horas de este miércoles fue trasladado en un helicóptero del SAME hacia el Hospital Durand, en Caballito, donde fue operado de urgencia.

Luego, las autoridades sanitarias decidieron, por la complejidad de su estado de salud, derivarlo al Hospital Italiano, en Almagro, donde se encuentra internado en sala de terapia intensiva.

Según el parte médico, Guerra tiene "múltiples lesiones vasculares de intestino delgado vesicular y colónica, y fractura de peroné izquierdo", publicó Noticias Argentinas (NA) .

La Policía Científica confirmó que fueron encontrados 15 casquillos de balas en la calle .

La causa quedó caratulada como " tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego”.

Yolanda, una vecina del barrio, fue una de las primeras personas que intento ayudar a los oficiales porteños que resultaron heridos.

"Escuché un montón de disparos y cuando salí a la calle vi a uno de mis nietos con sangre en las piernas. Pensé que le había tirado a él, pero estaba asistiendo al agente herido. Me acerqué al oficial y lo agarré de las manos para que se quedara en el piso porque se quería levantar. Ni gritaba pobrecito, sólo quería levantarse ", relató la mujer.

Además, contó que el ruido de los disparos hizo que salga a la calle y logró asistir en primera persona a Guerra: "Yo le vi que tenía dos tiros. Uno en el abdomen y otro en la pierna. Le hicimos un torniquete porque sangraba y la chica gritaba mucho . Estaba en shock", detalló.

La mujer insistió en que el oficial herido "estaba tirado en el piso" y que trataba de levantarse: "Yo le decía que no se moviera", contó.

"Me decía que le dolía la panza, tenía un balazo ahí", dijo la mujer, quien informó que a los pocos minutos llegó la ambulancia y se lo llevaron al hospital "que estaba en la esquina".

Fuente: Clarín