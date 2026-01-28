Golpe y misterio a una concesionaria en Villa Devoto: se llevaron dólares y una colección de camisetas pero dejaron los autos y la firmada por Lionel Messi

NACIONALES

Golpe y misterio en una reconocida concesionaria ubicada en Villa Devoto: se llevaron poco más de 60 mil dólares y un centenar de camisetas de futbolistas autografiadas . Hay detalles que llamaron la atención de los investigadores: cómo eludieron los delincuentes los sistemas de seguridad y de vigilancia, ya que sólo fueron tomados con una de las cámaras que está en el exterior. Y el más importante, el detalle de lo no robado: dejaron los autos, la mayoría importados, y la camiseta autografiada de Lionel Messi. Raro.

Fuentes policiales confirmaron que el robo tuvo lugar en la agencia de venta de autos Dalla's Car, ubicada en la esquina de avenida Francisco Beiró y Lavallol , una zona con intenso movimiento nocturno por la cercanía de bares y lugares de entretenimiento. Fue durante la madrugada del domingo , alrededor de las 2.

La imagen que difundió la Policía es la única que pudo filmarlos. Es una cámara de seguridad que se encuentra ubicada sobre la vereda de la concesionaria. Allí, se puede ver a tres jóvenes que no se apuran por entrar. La imágen es clave para identificarlos, aunque todavía están prófugos.

Lo extraño es que fue en el único lugar que se los vio. Las cámaras internas y el sistema de seguridad que tiene la agencia fallaron rotundamente. Es materia investigativa de como lograron hacerlo, aunque se cree que hubo un "entregador" o un "importante trabajo de inteligencia previo".

Desde la Policía, fuentes de la investigación confirmaron que los ladrones rompieron las cerraduras para ingresar. Y que se llevaron los dólares en efectivo y un centenar de camisetas , que pertenecían a los dueños del comercio. A la concesionaria acuden artistas y un montón de deportistas famosos.

“Lo que más nos duele es haber perdido el recuerdo. Cada camiseta es un momento con el jugador que nos la regaló" , se lamentó Luciano Dall Antonio, dueño de la concesionaria robada.

El comerciante dijo en charla con TN, que las camisetas "eran del lugar" y que "en los seis años que llevan abiertos, varios clientes que son jugadores les regalaron camisetas". "Eso es lo que uno valora y se perdió", dijo.

Luego, el dueño de la concesionaria se mostró suspicaz con el robo efectuado por los tres jóvenes: “Supieron elegir porque se llevaron todas las de Boca y River que seguro son las que más pueden llegar a revender”. Por eso es incalculable lo que se llevaron. Cada camiseta puede llegar a tener distintos valores de reventa.

Sin embargo, llamó la atención que no se hayan llevado la camiseta autografiada por el capitán de la Selección, Lionel Messi. "Fue un regalo de un vecino, conocido de Messi. No la deben haber visto porque está dedicada lo que aumenta el valor", contó Luciano.

Lo cierto es que los ladrones se tomaron su tiempo para robar. No sólo por las camisetas: dieron vuelta la oficina en búsqueda de efectivo. "La plata se puede regenerar, eso no es problema. Lo que más lamentamos son las camisetas por el valor afectivo que tiene", insistió el comerciante.

Hay un detalle que falta y que puede resultar clave para la investigación policial. Entre la 1 y 3 de la madrugada del domingo, la zona sufrió un corte de luz . Aunque, según el testimonio de varios vecinos, la única manzana que se quedó sin luz fue la de la concesionaria. "La vereda de enfrente tenía normal", coincidieron.

En las redes sociales, la concesionaria tiene infinidad de fotos con personalidades y futbolistas cercanos al lugar comercial.

Fuente: Clarín