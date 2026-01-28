Qué significa que aparezca una libélula en tu mesita de luz, según el Feng Shui

NACIONALES

La libélula es un insecto cargado de simbolismo en distintas culturas y, para el Feng Shui , su aparición dentro del hogar no es casual. Aunque suele asociarse a espacios naturales, cuando aparece en lugares íntimos como la mesita de luz, su presencia adquiere un significado especial.

Según esta técnica milenaria, ver una libélula en el dormitorio o cerca de la cama se interpreta como un mensaje energético vinculado a los cambios personales, la transformación y el mundo emocional.

En esta filosofía, la libélula es símbolo de ligereza, adaptación y sabiduría . Se la relaciona con la capacidad de moverse entre distintos estados, emocionales y espirituales, sin perder el equilibrio.

Su aparición dentro del hogar, y especialmente en espacios de descanso, sugiere que la persona está atravesando o por atravesar un momento de mayor conciencia, dejando atrás cargas del pasado.

Desde el Feng Shui recomiendan no ahuyentarla de inmediato ni reaccionar con miedo. Lo ideal es observar el momento, ventilar el ambiente y permitir que salga sola, manteniendo la calma.

También se aconseja aprovechar esa señal para reflexionar, descansar mejor y prestar atención a las emociones. Para esta disciplina, la presencia de una libélula cerca de la cama marca un período favorable para el crecimiento personal, la introspección y el inicio de nuevas etapas.

Fuente: TN