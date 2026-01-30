Laferrere: motochorros mataron a sangre fría a un carpintero para robarle la moto

NACIONALES

Un carpintero fue asesinado de un balazo en la cabeza en Laferrere, partido de La Matanza, tras haber sido abordado por cuatro motochorros que trataron de robarle su moto.

El hecho ocurrió el jueves y la víctima fue identificada como Milcíades Torrez Oviedo, de nacionalidad paraguaya y 63 años, quien regresaba a su domicilio tras una jornada de trabajo en Ciudad de Buenos Aires cuando fue abordado por los cuatro delincuentes que también se movilizaban en motos.

El ataque ocurrió en la esquina de Juan Cruz Varela e Hilario Ascasubi, a menos de tres cuadras de la casa del carpintero. Los asaltantes intentaron sustraerle su Honda Twister roja y, ante la resistencia de la víctima, uno de ellos le disparó a quemarropa en la cabeza.

Torrez Oviedo cayó pesadamente al asfalto al recibir el disparo y murió en el acto. Los delincuentes, que no lograron concretar el robo, escaparon rápidamente del lugar.

Fuente: Clarín