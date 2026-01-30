Denuncian que la enfermera condenada por la muerte de bebés en el Neonatal de Córdoba fue atacada en la cárcel

NACIONALES

Brenda Agüero, la enfermera condenada a prisión perpetua por el asesinato de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, volvió a ser noticia tras la denuncia de su abogado por supuestas agresiones dentro de la cárcel.

La mujer se encuentra detenida en el penal de Bouwer desde el 18 de junio de 2025 , cuando un jurado popular la encontró culpable por la muerte de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho recién nacidos.

Ahora, su abogado Gustavo Nievas aseguró que Agüero es víctima de agresiones físicas y amenazas constantes por parte de otras internas, y describió el contexto en el que permanece detenida como “hostil” y “caldeado”.

Según explicó en diálogo con El Doce , el delito por el que fue condenada la convirtió en un blanco dentro del sistema penitenciario, donde la convivencia forzada y la sobrepoblación agravan los conflictos.

Uno de los episodios más graves, detalló el letrado, ocurrió en septiembre del año pasado , cuando Agüero debió ser revisada por golpes en el rostro.

A ese antecedente se suma una situación reciente: la semana pasada , un grupo de presas detenidas por narcomenudeo entró a su celda y la amenazó con una faca (un cuchillo de fabricación casera utilizado en el ámbito carcelario).

Nievas apuntó directamente a la sobrepoblación en Bouwer y a la reubicación constante de internas con distintos perfiles en los pabellones.

“El pabellón no son paredes y rejas. Es la gente que lo compone . Cuando se mueve gente de otros palos a pabellones que son los más tranquilos, se generan los enfrentamientos”, sostuvo el abogado.

Asimiso, el letrado remarcó la condición personal de su clienta: “ Brenda es una enfermera, es una persona débil” . Según su relato, la mayoría de los ataques ocurren cuando Agüero sale del pabellón , ya sea al circular por los pasillos o al asistir a talleres.

Nievas aseguró que notificó al juez de ejecución de feria sobre la situación, pero después se produjeron hechos que calificó como irregulares.

“Le hicieron firmar un acta mentirosa donde decía que no tuvo ningún problema”, denunció el abogado de Agüero.

Además, contó que la directora del penal increpó a Agüero por no haber informado la situación directamente a ella, algo que la enfermera negó: aseguró que sí lo había hecho.

Por último, Nievas se refirió al estado emocional de su clienta y dijo que Agüero atravesó días muy difíciles tras conocerse la sentencia a prisión perpetua, aunque con el paso del tiempo mostró signos de recuperación.

Actualmente, mientras sigue detenida en Bouwer, estudia la carrera de Derecho .

Fuente: TN