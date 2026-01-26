La discusión por un auto, una perimetral vencida y la sospecha de una emboscada: la compleja trama del crimen en YPF

El crimen de Leonel Ezequiel Martínez (33) expuso un círculo de violencia que dejó a tres chicos, de 17, 14 y 7 años, con su padre muerto y su madre demorada e incomunicada en la comisaría.

La historia empezó mucho antes pero, el domingo por la noche, Leonel recibió un mensaje de su hija V. (17) para que fuera a buscarla a la estación de servicio YPF ubicada en Teodoro Phelps y Lavalle, en Zárate.

La chica regresaba de un día de paseo en un parque de diversiones de Tigre cuando empezó la discusión: "Él le había dicho que si se lo cruzaba lo iba a matar y ella lo llevó. Ella no tenía que estar ahí. La nena lo llamó al papá para que la vaya a buscar porque la mamá estaba en un pueblito llamado Lima, en un camping", contó Jesús, un tío de Leonel, que manejaba un Honda Civic.

Lo cierto es que Joana Loreley Casado (31) llegó a la estación de servicio junto a su actual pareja, Alexis Damion Lumbrea (24) en un Chevrolet Corsa y se inició una violenta discusión.

"Mi sobrino lo habrá visto arriba del auto que le compró para que llevara a los chicos a la escuela. Y él le dijo que no lo quería ver manejándolo... se ve que mi sobrino le reclamó eso al asesino y cuando él sacó el arma Leonel salió corriendo y le disparó por la espalda. Cayó boca abajo y este tipo se bajó, caminó, pasó por al lado y lo remató en el piso . Después se fue corriendo", repasó Jesús respecto de la secuencia del crimen que ocurrió delante de la hija de la víctima fatal que apenas tiene 17 años.

Lumbrea escapó y estuvo prófugo hasta este lunes por la mañana cuando, arrinconado por la DDI de Zárate Campana de la Policía Bonaerense fue detenido.

La causa quedó en manos de la fiscal Irene Molinari, de la UFI N° 8 de Zárate. Fuentes judiciales explicaron a Clarín : "El imputado se presentó esta mañana espontáneamente y se procedió a su aprehensión. La fiscal pidió este lunes al mediodía la formalización de la detención Juzgado de Garantías. El martes a la mañana se procederá a recibir declaración al imputado". Lo imputarán por homicidio agravado por el uso de arma de fuego .

Según pudo saber Clarín , Leonel y Joana habían tenido una relación de 17 años de pareja, que inició cuando ambos eran adolescentes. Tuvieron tres hijos y se casaron en 2018 para formalizar la relación. Hace unos ocho meses se separaron y empezaron las denuncias cruzadas, que incluyeron una restricción perimetral tras una denuncia por violencia de género y reproches por su nueva pareja.

"No damos más, Leonel era un pibe super trabajador, le dio todo a ella y a sus hijos, nunca les hizo faltar nada. El sábado cumplió el nene más chico y ella estuvo, él la invitó, ella le había puesto una perimetral pero fue igual al cumpleaños . Se sacaron fotos juntos, todo. Habían tenido una discusión previa porque la mamá quería que Leonel la llevara a Tigre pero él ya había pagado el traslado para que vaya con los amigos", recordó Jesús que dijo estar "desgarrado" por la muerte de su sobrino.

La mamá de los hijos de la víctima fatal fue aprehendida ni formalmente detenida pero permanece demorada e incomunicada en la comisaría. Durante la tarde del lunes se esperaba que la fiscalía resolviera su situación para liberarla o aprehenderla como imputada en la causa de homicidio.

“Solamente pido justicia por mi hijo. Él no hizo nada malo, fue solo a buscar a mi nieta. Ella siempre lo amenazó de que lo iba a c... a tiros, y lo logró ”, pidió Marisa, la mamá de Leonel en una entrevista con TN .

“Mi hijo la amaba y quería volver. Ella le tendió una trampa y llevó al tipo armado. Siempre le hizo maldad a él cuando lo veía bien, mi hijo estuvo depresivo, se quería matar y a ella no le importó nada. Ella es tan culpable como el otro tipo. Por favor ayúdenme, enciérrenlos a los dos, lo lamento por mis nietos, yo sé que no me lo van a perdonar, pero no voy a parar hasta verlos a los dos presos”, expresó.

Como contracara, el sitio Divulgamos Zárate publicó una serie de chats privados de la pareja en la que se veían amenazas cruzadas y el testimonio de Alejandra Bordón, la madre de Joana Casado.

"Leonel tenía una perimetral porque le había pegado a mi hija y la tenía amenazada ", publicó el portal sobre los dichos de la Bordón. "Ellos se juntaron cuando Loreley, mi hija, tenía 14 años porque quedó embarazada y se casaron hace 8 años. Se separaron porque él la engañó, ella los encontró juntos y desde ahí fue todo un caos", describió.

Además, agregó: "No sé que pasó pero mi hija no lo mandó a matar. Él tenía una perimetral porque la amenazaba siempre que la iba a matar. Un día la cruzó en la calle, le tiró el auto encima, la subió a la fuerza y con un arma que él tenía le apuntó a la sien mientras hacía la 'ruleta rusa' y le decía que la iba a matar a ella, y luego se iba a matar él, ella le decía que no la mate. Esto viene desde hace 8 meses cuando se separaron. Él quería volver con ella pero ella no. Él siempre la engañó y no aceptaba que ella lo dejara".

Y defendió a su hija: "Entiendo el dolor de la mamá de Leo (Martinez) porque lo conozco de chico y es un hijo para mi, pero no hay que ensuciar a una persona, hay que decir las cosas como son y yo digo lo que mi hija me contaba y lo que vi en los mensajes. Mi hija es incapaz de mandar a matarlo, ella siempre decía que al padre de sus hijas no lo quería ver preso".

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín