Investigan si el economista y artista plástico Fernando Fazzolari fue asesinado

El economista y artista Fernando Fazzolari fue encontrado muerto este lunes en el interior de su domicilio, en Avenida de Mayo 1100, y se investiga si lo asesinaron. La División Homicidios de la Policía de la Ciudad trabajaba este miércoles con distintas pistas para determinar las circunstancias del hecho.

Fuentes de la investigación indicaron a Clarín que en un primer relevamiento del lugar del hallazgo no se detectaron faltantes de valor que indicaran un posible robo y que los ingresos a la vivienda no estaban violentados.

Los mismos voceros explicaron que el hecho fue descubierto por personal de la comisaría vecinal 1B, luego de que el hijo del artista denunció que su padre no le contestaba los mensajes ni llamados , por lo que fue hasta su domicilio y lo halló tirado en el piso ya fallecido.

En un primer momento se le dio intervención a la Fiscalía Nacional Contravencional y de Faltas N° 1, que dispuso que en la investigación trabajen los detectives de Homicidios.

Los resultados de l a autopsia al cuerpo del artista serán clave para determinar cuándo y cómo murió y si, efectivamente se confirma que fue víctima de un asesinato.

En tanto, desde su empresa IATASA informaron a través de sus redes sociales que el velatorio se llevará a cabo este jueves de 16 a 22 en avenida Congreso 1757 y que el cortejo fúnebre partirá el viernes a las 10.30 hacia el cementerio de Chacarita.

"Fernando no fue solo un líder de nuestra organización por más de 50 años con compromiso y visión, sino también alguien que estuvo siempre cerca, aportando su creatividad con afecto y disposición para escuchar. Supo generar confianza, respeto y amistad en sus colaboradores, dejando una huella imborrable en cada uno de los que compartimos nuestra vida con él. Acompañamos a su familia, hijos y seres queridos en este momento de enorme tristeza, y nos quedamos con el recuerdo de su ejemplo, con la responsabilidad y el orgullo de seguir adelante con el legado que nos deja", publicaron desde la firma.

Fazzolari formaba parte de la Cámara Argentino China , quien este martes fue la que dio a conocer la noticia de su muerte. Había nacido en en Buenos Aires en 1949 y su vida fue un territorio en el que convivieron las ciencias económicas y las artes plásticas .

En 1969 comenzó estudios de pintura con Jorge Demirjián y en 1971 los de dibujo con Julio Pagano. Hasta 1973 participó en muestras colectivas y algunas individuales , pero a finales de ese año decidió hacer a un lado el arte y enfocarse en su carrera universitaria. Esa alternancia volvería.

En tanto, en 1983 retomó los pinceles . Con su obra, obtuvo una Mención Pintura en el Salón Anual de la Sociedad Hebraica Argentina en 1971, una Mención de Pintura en el Salón Nacional en 1973, otra de Dibujo en el Salón Municipal en 1973, una de Pintura en el Premio Prilidiano Pueyrredón en 1983, y una de Pintura en el Premio Marcolla a la Joven Generación en 1984.

Además recibió el Primer Premio en la Bienal Internacional de Valparaíso en 1985 , Premio en la Bienal Latinoamericana de Arte sobre Papel en 1986, Premio Mejor Artista del año de la Asociación Internacional de Críticos de Arte en 1987 , Premio de la Revista Cultura en 1987, Premio Günther en 1989, Premio Mejor Envío Extranjero en la Bienal de Valparaíso en 1989, Mención Pintura Concurso Manliba en 1989, Premio a las Artes Visuales de la Asociación Internacional de Críticos de Arte en 1990 y 1993, Medalla de Plata en el Premio Hoesch en 1991.

También fue reconocido con el Premio Konex en 1992 en Técnica Mixta, Mención en Pintura del Premio Konex en 1992, la Beca Miró en 1993 y el Premio Clamor Brzeska en 2001.

En los últimos años, el artista comenzó a explorar el arte de la caligrafía china , en conjunto con su maestro Zhong Chuanmin (Pablo Zhong) y fabricando pinceles. Trabajó con los periodistas Camilo Sánchez y Gustavo Ng en la biografía artística de Lo Yuao , cantonés que desarrolló su carrera artística en la Argentina.

Fuente: Clarín