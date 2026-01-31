Golpiza en Pinamar: un chico de 16 años estaba de vacaciones y resultó herido al ser atacado por una patota

Un adolescente de 16 años resultó herido este sábado a la madrugada luego de haber sido atacado a golpes por una patota de al menos seis jóvenes a metros del muelle de Pinamar , donde la víctima pasaba sus vacaciones junto a sus padres.

El ataque ocurrió entre las 5.30 y las 6, en el estacionamiento del muelle de la ciudad balnearia, donde Thiago estaba con dos amigos, también menores de edad, junto al auto de sus padres, quienes se encontraban pescando.

En ese momento, de acuerdo al relato de unos de los amigos, un grupo de chicos que venía por avenida del Mar en dirección a Bunge, comenzó a agredirlos verbalmente, invitándolos a pelear. Seguidamente, estos jóvenes se les acercaron y los atacaron a golpes a puño, especialmente a Thiago.

Los dos amigos de la víctima lograron separarlo de los agresores, al tiempo que llegó al lugar un móvil policial, ante lo cual, los atacantes escaparon a la carrera.

Luego del ataque, Thiago fue hasta al muelle a alertar a sus padres, que lo trasladaron en su auto hasta el Hospital Municipal de Pinamar, donde el chico fue asistido y quedó internado hasta este sábado por la tarde, cuando los médicos decidieron derivarlo.

Fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informaron a Clarín que el paciente tiene un "hematoma cerebral" , que requiere una atención de mayor complejidad, por lo que lo trasladaron vía terrestre al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

La ambulancia del Sistema Integral de Emergencias Sanitarias (SIES) bonaerense partió minutos antes de las 16 y con custodia policial hacia dicho centro asistencial en el sudoeste del conurbano.

Según los testigos presenciales, los agresores vestían camisa blanca, estaban presuntamente alcoholizados y, al parecer, salían de un parador cercano a la zona donde fue la golpiza.

Respecto al móvil del ataque, uno de los amigos de Thiago dijo que no sabe por qué los golpearon y que en un momento quisieron arrebatarle a la víctima un bolso con sus pertenencias.

Tras la denuncia de la familia de Thiago se dio intervención al fiscal Juan Pablo Calderón, de Pinamar, quien dispuso una serie de medidas para identificar y localizar a los agresores.

