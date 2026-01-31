Video: el momento en que dos delincuentes desvalijaron un club de tenis en Córdoba y escaparon nadando

Desvalijaron un club de tenis en Córdoba y se llevaron elementos esenciales para el funcionamiento del lugar. El robo quedó registrado por una cámara de seguridad del predio.

Según se ve en las imágenes, los delincuentes forzaron una ventana de un contenedor que el club usa como bar y también como depósito.

Según relató el dueño del Quilmes Tenis Club de Villa Allende, los agresores tardaron cerca de 20 minutos en romper la abertura y, una vez adentro, entraron y salieron durante otros 20 o 25 minutos.

En diálogo con ElDoce.tv el propietario contó: “¡Nos desvalijaron! Fueron al menos 45 minutos que estuvieron los chorros haciendo lo que tuvieron ganas”.

También explicó que entre los objetos robados hay muchas cosas necesarias para el funcionamiento del club , como, por ejemplo, raquetas de tenis, herramientas, una cafetera eléctrica y un televisor.

En las imágenes de la cámara de seguridad se ve a un hombre con buzo amarillo que ingresa por la ventana , revisa el lugar y se cubre el rostro con la capucha para evitar ser identificado. También se escucha cómo habla con un cómplice .

El dueño del lugar explicó que los delincuentes arrancaron las cámaras de seguridad del exterior , pero no lograron llevarse la que estaba adentro, que fue la que registró el hecho.

Tras el robo, los dueños descubrieron el camino de escape gracias a los envoltorios de mercadería que los ladrones dejaron tirados. “Nos dimos cuenta de que se fueron por el río que colinda con el fondo del club, una verdadera boca de lobo”, contó el dueño del lugar.

Fuente: TN