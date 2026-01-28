GENERAL LAVALLE: Tras varios días internado, falleció el joven atropellado en Paraje Pavón

ZONALES

Este martes se confirmó el fallecimiento de Cristian Antonio Ruiz Vega, de 21 años, quien se encontraba internado en estado crítico tras haber sido atropellado el pasado 15 de enero en la zona de Paraje Pavón, partido de General Lavalle.





El joven fue embestido por un automóvil cuando regresaba de trabajar y circulaba en bicicleta por avenida Galo, entre la Garita 1 y la Garita 2. A raíz del violento impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado al Hospital de Mar de Ajó, donde permaneció internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.





Pese al esfuerzo del equipo médico, su estado de salud no logró revertirse y este martes, alrededor de las 17:45, se produjo su deceso. El vehículo involucrado era ocupado por dos menores al momento del hecho, circunstancia que forma parte de la investigación en curso.





El fallecimiento de Ruiz Vega provocó una profunda conmoción en la comunidad. La causa continúa en el ámbito judicial, donde se buscan determinar las responsabilidades correspondientes por el trágico siniestro.