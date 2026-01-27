Caso Bastian: inhabilitaron a los conductores del UTV y la camioneta que estaban alcoholizados y chocaron

NACIONALES

La mujer y el hombre que manejaban los vehículos que chocaron en los médanos de La Frontera, en Pinamar, y provocaron graves heridas a Bastian Jerez, el nene que desde hace quince días sigue internado en terapia intensiva, fueron inhabilitados de por vida para conducir en la provincia de Buenos Aires.

Así lo informó este martes el Ministerio de Transporte, al señalar que les van a retirar los registros a Noami Quirós , quien manejaba la UTV en la que viajaba el niño de 8 años, y a Manuel Molinari, el empresario al mando de la Amarok por "la realización de maniobras imprudentes" en La Frontera.

La medida fue adoptada por Transporte luego de que la Justicia "remitiera las actuaciones administrativas correspondientes" del caso y en especial luego de que se confirmara que "ambos conductores presentaban alcohol en sangre", algo que está prohibido en la legislación provincial.

Ambos fueron "inhabilitados por el Ministerio de Transporte" y "sancionados por la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Vial" el 20 de enero último.

Las autoridades señalaron especialmente "el riesgo para terceros que implicó la realización de maniobras imprudentes" entre los médanos de La Frontera, en las afueras de Pinamar el 12 de enero último.

En ese punto, aludieron a las conductas de Naomi Azul Quiros, quien pese a tener 0,41 gramos de alcohol en sangre manejaba el UTV CanAm donde iban Bastián, su padre Manuel Jeréz, y otras dos nenes, y al empresario de 27 años, Manuel Molinari, al mando de la Volkswagen Amarok, que llegó a 0,21 gramos de alcohol en los testeos dados a conocer el lunes.

Las inhabilitaciones, en la resolución a la que tuvo acceso Clarín, precisa que tanto Quiros como Molinari tienen activa la inhabilitación preventiva hasta "enero de 2099", es decir hasta dentro de 73 años.

La resolución advirtió que la actitud temeraria de los conductores “implica un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros, en particular en escenarios similares al del presente, donde la reiteración de conductas imprudentes podría derivar en consecuencias irreversibles o fatales”.

Desde hace quince días, Bastian se encuentra internado en terapia intensiva con lesiones de extrema gravedad, que obligaron a su traslado en helicóptero al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata.

El niño fue sometido en estos días a seis delicadas operaciones y sigue en la sala de cuidados intensivos acompañado por su familia.

En tanto, la justicia sigue a la espera de diversas pericias en la investigación que comanda el fiscal 5 de Pinamar, Sergio García, que ya incorporó al expediente las pruebas toxicológicas y los reportes sobre el estado de los vehículos que chocaron de frente en la tarde del 12 de enero.

Fuente: Clarín