Friedrich Nietzsche, filósofo: “Quien lucha contra monstruos debe buscar no convertirse en uno en el proceso”

NACIONALES

Más de un siglo después, Friedrich Nietzsche sigue llamando la atención con una advertencia que no pierde actualidad: “ Quien lucha contra monstruos debe buscar no convertirse en uno en el proceso ”. La frase, escrita en 1886 en su obra Más allá del bien y del mal , se transformó en un faro para pensar los dilemas éticos y las batallas morales que atraviesan la vida cotidiana y la historia.

En un mundo donde el poder, el conflicto y las disputas parecen no dar tregua, las palabras del filósofo alemán invitan a mirar hacia adentro. ¿Qué pasa cuando el combate contra la injusticia, la violencia o la corrupción termina por cambiar a quien lo enfrenta? Nietzsche advirtió sobre ese riesgo: el de perder los propios límites morales y terminar adoptando los mismos rasgos que se intentan erradicar.

La advertencia de Nietzsche va más allá de una simple frase. En el mismo pasaje, el filósofo agrega una imagen potente: “Si mirás largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti”. La exposición constante al mal puede terminar moldeando la mentalidad y el carácter de quien lo combate , hasta el punto de que la línea entre luchar contra la injusticia y dejarse transformar por ella se vuelve borrosa.

El peligro, según Nietzsche, no está en oponerse al mal, sino en justificar comportamientos dañinos —como la ira desmedida, la falta de escrúpulos o el abuso de poder— en nombre de esa lucha. Así, el combate puede convertirse en una trampa psicológica y moral.

Nietzsche escribió esta reflexión en el aforismo 146 del capítulo IV de Más allá del bien y del mal , una obra donde desafió las ideas tradicionales sobre la moral, la verdad y las motivaciones humanas. Lejos de dar recetas cerradas, el filósofo empujó a sus lectores a cuestionar sus propias convicciones y a no subestimar el impacto de las luchas prolongadas en el carácter.

Para Nietzsche, enfrentar la injusticia exige un ejercicio constante de autoexamen . Solo así se puede evitar endurecerse, volverse cruel o caer en la obsesión por el poder. La advertencia es tanto psicológica como ética: el entorno y las batallas que se eligen pueden terminar por transformar a las personas de maneras que ni siquiera imaginan.

Según la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, Nietzsche fue un crítico implacable de la moral y la religión tradicionales europeas . Su análisis psicológico lo llevó a cuestionar los motivos ocultos detrás de los valores socialmente aceptados y a desconfiar de las cruzadas morales que no incluyen reflexión interna.

Para el filósofo, muchas normas morales nacen del miedo y de las estructuras de poder, más que de una búsqueda genuina de la verdad . Por eso, el verdadero desafío no es solo identificar y combatir el mal, sino resistir la tentación de convertirse en aquello que se combate.

La advertencia de Nietzsche sigue resonando en la actualidad, recordando que toda lucha —por justa que sea— exige no perder de vista el propio reflejo en el abismo.

Fuente: TN