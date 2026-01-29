Es tendencia: para qué sirve colgar una bolsa con avena en la puerta de entrada y por qué lo recomiendan

Colgar una bolsita con avena en la puerta de entrada de casa parece un detalle decorativo, pero lo que no todos saben es que durante el último tiempo se volvió tendencia por su valor simbólico.

Este pequeño gesto busca atraer abundancia, protección y buenas oportunidades para quienes viven en el hogar, debido a que la avena está relacionada con el crecimiento y la estabilidad en distintas creencias.

Según el Feng Shui y otras tradiciones, la puerta de entrada es el lugar por donde ingresa la energía al hogar. Todo lo que se coloque ahí influye en lo que entra a tu vida. Por eso, la bolsita de avena cumple tres funciones simbólicas:

Si querés reforzar la intención, tomá la bolsita unos segundos y pensá en un deseo concreto relacionado con el trabajo, el dinero o la armonía familiar.

Para que el ritual siga funcionando, se recomienda renovar la avena cada uno o dos meses . Si notás que la avena se humedeció, se oscureció o perdió buen aspecto, es mejor tirarla y poner una nueva.

