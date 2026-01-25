Es campeona nacional de oratoria, representará al país en América y revela la clave para hablar en público

Pilar Muriel Urbina tenía solo 17 años la primera vez que habló frente a un público expectante por oírla. En su voz temblorosa y sus manos sudadas se notaban los nervios, pero con el correr del tiempo ese miedo se disipó para dejarle lugar a la pasión .

Actualmente con 22 años la joven es la última campeona nacional de oratoria que organiza el Junior Chamber International (la Cámara Junior Internacional -JCI-). Por eso, Pilar será la representante de la Argentina en el campeonato americano del JCI en Antigua y Barbuda, pero para poder viajar y cumplir su sueño necesita de apoyo económico.

Su camino empezó hace cinco años, cuando con sus compañeros de secundaria participaron de un concurso virtual de oratoria organizado por el JCI.

La experiencia le encantó tanto que, una vez que cumplió 18 y se mudó del pueblo de Saavedra a Bahía Blanca para empezar la universidad, decidió que se anotaría también como voluntaria de esta organización sin fines de lucro. Hay una sede en Bahía.

Quería seguir nutriéndose de conocimiento y tener nuevas herramientas que pudieran fusionarse con la carrera que había comenzado a estudiar: Abogacía .

"Me involucré y tuve diferentes roles. Me empecé a capacitar en oratoria y debate, y además me empecé a formar como trainer y dar capacitaciones, talleres", cuenta Pilar en diálogo con Clarín .

La joven pasó de un primer episodio lleno de miedo a un crecimiento increíble de sus habilidades para el liderazgo, el debate y la oratoria. El camino la puso ante diferentes obstáculos, pero su formación le dio la capacidad de enfrentarlos a la perfección .

El último que superó con creces fue el del Campeonato Nacional de Oratoria que organizó el JCI Argentina en noviembre: en representación de Bahía Blanca se coronó como ganadora y elegida para representar al país en una competencia a nivel América, la cual se realizará del 13 al 16 de mayo de 2026 en Antigua y Barbuda .

Pilar necesita fondos para poder sacar su vuelo lo antes posible, además de algún dinero extra que le permita pagar el ticket de la conferencia, el alojamiento, la comida y otras necesidades durante esos 3 días. Hasta el momento, ha recibido el apoyo de algunas empresas de Bahía.

" Es un viaje muy costoso y nosotros somos voluntarios. Me estuve moviendo mucho en medios de Bahía Blanca, también para promocionar a la organización y con esto incentivar a los jóvenes a meterse ", dice.

El JCI que integra Pilar es una organización mundial sin fines de lucro que agrupa a jóvenes líderes y emprendedores de 18 a 40 años , enfocada en desarrollar capacidades de liderazgo y responsabilidad social en pos de cambios positivos en sus comunidades, a través de proyectos, formación y acción cívica. Tienen presencia en más de 100 países .

"Hay organizaciones que están desarrollando este tipo de habilidades en los jóvenes, no es solo la política. Hay organizaciones que te forman, que te hacen competitivo a la larga ", detalla.

Pero, ¿en qué consiste este campeonato de oratoria? Pilar explica que una semana antes del concurso les envían la moción, es decir, la afirmación sobre la que se deben basar los discursos. "Tenemos esa semana para investigar y decidir qué queremos llevar y armar ".

La clave de una buena oratoria está en el manejo de los tiempos de exposición. Son solo siete minutos para explayarse sobre mociones que son muy complejas, frente a un jurado experto en oratoria.

Entonces, ¿cómo se logra una buena oratoria en casos de extrema exposición?

"Yo jamás me aprendo discursos de memoria , es un grave error pretender memorizar porque donde te olvidas de una palabra es muy probable que no sepas cómo seguir o que saques el foco del público para ponerte a pensar. Lo ideal es armar una estructura y tener un objetivo/lineamiento de lo que vas a decir en esos segmentos ", señala Pilar.

Durante los días de preparación de su tema, suele bajar información de libros que ha leído: "Porque me gusta mucho leer, complemento con alguna información puntual o argumento que quiera usar, suelo armar algún lema o frase, después armo bien la estructura del discurso y practico aplicando los recursos vocales y corporales".

Una vez arriba del escenario no solo hay un público expectante por oírla, sino un jurado muy preparado en la materia.

Por lo general estos expertos tienen una plantilla en donde toman nota y evalúan : primero, si llegaste al tiempo (siete minutos) o si te pasaste y quedás descalificado; después, si usaste recursos visuales, si tuviste muletillas, si fuiste claro y se entendió el mensaje, si el discurso tiene una estructura, entre otras cuestiones.

En el campeonato nacional que ganó la moción que les habían dado era Educar para liderar es la mejor estrategia para transformar el destino de un país: "Le sumé un mensaje que quería dejar que tiene que ver con la neurociencia aplicada a la formación de los líderes, en lo que tiene que ver con la mentalidad de crecimiento".

Para llegar a ese nivel de profesionalismo Pilar tuvo que superar algunos obstáculos, el más importante fue el miedo que le generaba hablar ante tanta gente. A Clarín le enumera los tips que le ayudaron a controlar sus nervios.

Añade, además, otros consejos que aplica en la diaria para mejorar las habilidades que tiene.

De ganar en esta competencia a Pilar se le puede abrir una puerta aún más grande: representar a América en el Congreso Mundial de Oratoria 2026 de la JCI , que tendría como sede a Filipinas este año. En esa instancia superior la oratoria sería en idioma inglés.

"Para mí es increíble de por sí, la oportunidad no me la imaginaba . En ningún momento pensé que iba a ganar, yo al principio no hablaba bien y me daba mucha vergüenza, después me fui animando y fui creciendo y dejé de pasarla mal para disfrutarlo. Son solo unos minutos que la gente tiene para escucharte, y hay que tratar de dejar un mensaje , tratar de disfrutar ese momento. Es una oportunidad enorme de estar frente a un público, lo que no suele pasar", cuenta Pilar, al tiempo que incentiva a que los chicos de su edad se integren a organizaciones que fomenten estas formaciones profesionales.

Para aquellos que estén interesados en ayudarla pueden contarse con ella a través de su cuenta de Instagram pilarurbina_

