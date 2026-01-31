El joven madariaguense Hilario Bidalun volvió a festejar un título con Gimnasia en Balcarce

MADARIAGA

El joven futbolista madariaguense Hilario Bidalun tuvo una actuación sobresaliente y se consagró nuevamente campeón con las divisiones juveniles de Gimnasia y Esgrima La Plata en un certamen disputado en la ciudad de Balcarce, entre el 24 y el 30 de enero.





A lo largo del torneo, Bidalun fue protagonista en cada una de las etapas. Disputó todos los encuentros y tuvo una presencia determinante en el área rival desde el inicio de la competencia, marcando goles durante la fase inicial y convirtiéndose en una de las principales cartas ofensivas del equipo.





Su aporte se volvió aún más decisivo en las instancias eliminatorias. En los octavos de final logró anotar dos tantos, y en la semifinal protagonizó uno de los momentos más importantes del campeonato al convertir un gol en los minutos finales, que selló la clasificación de Gimnasia al partido decisivo.





En la final, el madariaguense volvió a ser clave. Si bien no convirtió, participó activamente en el juego ofensivo y brindó una asistencia determinante que permitió a su equipo imponerse 2 a 1 y quedarse con el título.





La consagración ratifica el crecimiento futbolístico de Bidalun dentro de las inferiores del conjunto platense, consolidándose como un jugador influyente en momentos decisivos y sumando experiencia en competencias de alto nivel.