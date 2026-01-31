Detuvieron a dos personas que sacrificaban animales para hacer rituales en Mar del Plata

NACIONALES

Dos personas que sacrificaban animales en rituales en el barrio Nueva Pompeya, en Mar del Plata , fueron detenidas por la Policía en pleno acto.

Los sospechosos quedaron imputados en una causa por infracción a la Ley 14.346 , la cual reprime el maltrato y los actos de la crueldad contra los animales.

Todo comenzó con varios llamados de vecinos al 911 , alertados por lo que estaba pasando en el barrio. Con esa información, la Policía realizó un allanamiento de urgencia en una casa ubicada en las inmediaciones de las calles 20 de Septiembre y Brandsen.

Personal de la Comisaría Primera junto a miembros de Zoonosis e Inspección General fueron quienes ingresaron al domicilio y aprehendieron a un hombre de 23 años y a una mujer de 42.

De acuerdo con 0223 , cuando entraron se encontraron con que se estaba realizando un ritual en el que se sacrificaban animales.

La intervención permitió frenar la situación y dejar constancia de restos de gallinas y de un cordero que habrían sido utilizados durante el hecho.

Los imputados fueron trasladados a la comisaría para avanzar con las actuaciones correspondientes. El fiscal Fernando Berlingeri, que avaló el allanamiento de urgencia, ordenó notificarles la formación de la causa por infracción a la Ley 14.346, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

Fuente: TN