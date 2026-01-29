El cruel antecedente del hijo que atropelló a su padre tras una discusión por una casa

El atropello en San Justo no es la única experiencia cercana a la muerte que ha tenido Domingo Antonio Ninni , de 70 años. Según su testimonio, su hijo Esteban es irascible y ha atentado contra él anteriormente. “Siempre fue agresivo, desde chico” , contó a la prensa este jueves.

Esteban Javier Ninni, de 38 años, tiene un historial de actos violentos no solo contra sus padres, sino contra otros seres vivos, confirmó Domingo: “ Cuando tendría 15 ó 16 años mató a un perro con un vidrio . Lo llevamos a la veterinaria, pero se murió”.

Para intentar solucionar el problema, Domingo dijo que buscaron ayuda profesional varias veces, pero nada funcionó. “ Yo lo llevaba a un psicólogo , pero fue un tiempo y después no fue más”.

Además de recibir amenazas, aseguró que cuando Esteban era adolescente, también lo agredió físicamente. “Tenía 16 años. Me agarró en el taller y me empezó a pegar en las costillas. Casi me mata”, recordó.

Pero el desenfreno en San Justo tuvo un efecto irreversible en Domingo. “Ojalá no lo vea hasta que me muera porque realmente tengo mucho miedo” , sentenció.

Esta vez, el conflicto inició por una propiedad en disputa : “Él quería irse a vivir a la casa de mi suegra. La primera vez nosotros le dijimos ‘dale, venite’, después se arregló con la mujer y se fue. Cuando se peleó de vuelta, quiso volver y mi señora dijo ´no, ahora no, no se la doy´”.

El hecho se registró este miércoles en Juan Manuel de Rosas, entre Madariaga y Bermejo.

De acuerdo con el testimonio de Domingo Antonio Ninni, su hijo estacionó frente al taller, entró corriendo, pateó el ventilador y comenzó a golpearlo e insultarlo . “Yo traté de defenderme y cuando vi que estaba lastimado, salí, porque me estaba dando con el fierro”, relató.

Esteban también discutía con su pareja y sus hijos, y obligó a la mujer a subirse al auto. En medio del caos, el hombre puso en marcha el Citroën C4 gris, condujo por la vereda y atropelló a su padre y a Kevin Ezequiel Forti, de 26 años.

Después de la agresión, Esteban fue detenido . La denuncia la hizo una vecina que presenció los hechos. “ La madre me pidió que baje la denuncia , pero yo no hice la denuncia”, contó el hombre.

Domingo tuvo que ser operado en el hospital Santojanni , porque su hijo le “rompió la oreja” a golpes en el brutal ataque.

Según dijo, Esteban hace Kick boxing y lo golpeó en las costillas mientras él estaba en el suelo: “Me sacaron placas de las costillas”, indicó y contó que las lastimaduras que tiene en el brazo son porque se defendió .

“Siempre tuve miedo” , reveló y aseguró que desde que su hijo está preso está más tranquilo: “Hacía 15 días que no podía dormir porque presentía que algo iba a pasar y ahora que está guardado estoy tranquilo”.

Fuente: TN