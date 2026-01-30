Discutió con su pareja, quiso escapar, cayó al vacío y murió: el violento final de una joven en La Plata

Una relación tóxica, una discusión violenta y una muerte trágica un edificio de departamentos en el centro de La Plata . Rocío Aylén Alvarito (26) falleció este jueves a la madrugada luego de mantener una pelea con su pareja, con quien vivía en la calle 47 y diagonal 76. Se cree que en la joven quiso escapar, se colgó de la baranda del balcón del segundo piso y cayó al vacío.

De acuerdo con las pruebas reunidas en la investigación, Rocío fue asistida por médicos del SAME que la trasladaron hasta el Hospital Rossi, donde se constató que murió a raíz de las heridas sufridas en la caída.

Para la Justicia, no se trató de un homicidio culposo (por impericia, negligencia o imprudencia) ni doloso (con intención de matar): la causa está caratulada como abandono de persona seguido de muerte.

Este es el delito por el que el fiscal Alvaro Garganta, a cargo del expediente, dispuso que el novio de Rocío, identificado como Marcos Ariel García, quede detenido.

A partir del relato de vecinos y allegados se pudo reconstruir que la noche previa a la muerte fue larga e intensa. Alvarito y García estaban juntos desde hacía ocho meses. Varios familiares y personas del entorno de a víctima reconocen que esta relación fue controvertida. No obstante, la joven tenía proyectos que transmitió a sus conocidos: planificaba unas vacaciones y quería ser mamá.

Rocío solía trabajar como cajera en una carnicería del barrio La Loma, cerca de donde vivía, y se sospecha que García la habría obligado a renunciar al puesto y también a cerrar sus redes sociales. "Antes de conocer a este chico, Rocío salía, nos encontrábamos con amigos. Pero en los últimos meses ya no la veíamos. Y no me pude comunicar más por Instagram porque lo clausuró" contó a Clarín un allegado a la víctima.

Por su parte, García tiene una empresa dedicada a realizar servicios de mantenimientos de pisos de madera y parqué. Y en el último tiempo Rocío se había convertido en empleada de la pulidora que dirige él.

La investigación que instruye el fiscal Garganta sostiene que en medio de la discusión de pareja la joven intentó irse del lugar y no se lo permitieron. Según los testimonios reunidos, Rocío estaba atravesada por una relación que incluía episodios de violencia y control, y había manifestado su decisión de ponerle fin.

Entonces, al no poder salir por la puerta y luego de solicitar ayuda a los vecinos, tomó una decisión audaz y empujada por la desesperación: intentó escapar por el balcón, una maniobra extrema que terminó de manera trágica.

En Tribunales dijeron a Clarín que no existían denuncias previas contra García por violencia de género. Tampoco por otros delitos. Pero el vínculo tortuoso era conocido en el entorno de la chica.

En los testimonios que obtuvo el fiscal se revela que Alvarito estaba "aislada social y económicamente". Dependía de García porque no tenía ingresos propios y, además, la había alejado de sus padres y familiares directos. "Era una relación enfermiza. El hombre estaba enfermo de los celos. La obligó a dejar el gimnasio y le pidió que suspendiera unos tratamientos en un centro de estética", contó un testigo.

En tanto, cuando la Policía inspeccionó el departamento 2° F de la pareja encontró indicios de una pelea y desorden. A su vez, García habló con el padre de Rocío, en medio de esta situación: "Vení a buscarla porque está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella", le dijo al fiscal, Julio Alvarito, padre de la víctima.

Para el fiscal, García no intentó ayudar a la muchacha cuando estaba al borde del balcón. La omisión de auxilio y la falta de cuidado resultaron determinantes para acusarlo de abandono de persona seguido de muerte, un delito que prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

"Desbordada psicológicamente por la situación, impedida de salir de ese lugar y aislada de su entorno de amistades y familia, Rocío Alvarito se hallaba en una situación de desamparo tal que la llevó a intentar huir colgándose del balcón del pequeño departamento en que se encontraba", escribió Garganta en su pedido de detención para García.

El fiscal también consideró que debe abordarse el caso con perspectiva de género para contemplar "las especiales previsiones que registra en materia de protección de los derechos de las mujeres". Sin embargo, hasta el momento cree que García no habría tenido "intención" de matar a su pareja. Mientras tanto, la Justicia de Garantías ordenó que el sospechosos siga preso mientras avanza la investigación.

Fuente: Clarín