Ana Ercoreca, inspectora de trabajo: “Responder mensajes fuera del horario cuenta como hora extra”

En la era de la hiperconectividad, es habitual que los jefes les envíen mensajes a sus empleados fuera del horario laboral . Aunque es una práctica muy común, la inspectora laboral Ana Ercoreca explicó por qué responderlos debería ser pagado como una hora extra.

Según la experta, el problema no radica en el envío del mensaje, sino en la exigencia de una respuesta por parte del empleador. Si contesta, incluso de manera voluntaria, puede pasar a ser considerado tiempo de trabajo efectivo .

“Enviar por sí correos electrónicos no es infracción, pero nunca se puede obligar al trabajador a contestar ”, señaló Ercoreca, y añadió: “ Se te daría de una hora extra , que se debe cotizar y compensar por descanso o retribuir”.

En ese contexto, hay algunos puntos claves para entender porque puede ser considerado tiempo extra de trabajo:

Además, la hiperconectividad tiene efectos negativos en el descanso y bienestar de los trabajadores. Según distintos especialista en salud mental, estar a la espera de un mensaje de trabajo mantiene al cerebro alerta , lo que favorece el estrés y el cansancio.

En un presente en el que el celular se volvió una herramienta de trabajo, es fundamental poder distinguir el horario laboral del de descanso para poder desconectar mejor y garantizar el bienestar.

Fuente: TN