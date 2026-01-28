Descontrol en Pinamar: presentan un amparo para prohibir motos, cuatriciclos y 4x4 en los médanos

NACIONALES

El ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Pablo Martínez Carignano presentó un amparo para prohibir de inmediato las picadas y las pruebas de vehículos en la zona de La Frontera, en Pinamar.

“El objetivo es evitar que más gente muera o sufra gravísimas heridas. No podemos seguir naturalizando que familias y niños compartan espacio con cuatriciclos, UTV y 4x4 lanzados a alta velocidad, fuera de control y sin presencia efectiva del Estado”, explicó Martínez Carignano, que formuló el recurso ante la Justicia de Dolores.

Para el ex funcionario y especialista en seguridad vial no alcanza con delimitar zonas “permitidas” ni con subir multas . “La experiencia demuestra que la insensatez humana no entiende de carteles o multas. Cuando hay un riesgo cierto de muerte, el deber del Estado es impedir que se desarrolle la conducta peligrosa ”, afirmó.

Uno de las excusas de la Municipalidad de Pinamar para no intervenir en la zona es que el lugar conocido como La Frontera es de "propiedad privada". Sobre este punto, Martínez Carignano recordó que “si el acceso al lugar es público y el riesgo es colectivo, el Estado no puede desentenderse. De hecho, Pinamar interviene, pero con multas cuando el riesgo o el daño ya se produjo, en vez de prevenir. Yo me pregunto, ¿ cuántas muertes van a hacer falta para que se tome la única decisión razonable, que es prohibir esta locura? Estamos ante hechos reiterados, conocidos y, por lo tanto, evitables. Una multa más o menos no tiene sentido ”.

El impulsor de la acción, patrocinado por los abogados Matías Galván y Federico Paruolo, destacó que existen antecedentes de municipios argentinos que ya prohibieron la circulación de vehículos a motor en playas y médanos para proteger a las personas y al ambiente, como Tres Arroyos, Villa Gesell, Miramar e incluso Río Grande, en Tierra del Fuego.

“Confío en la Justicia. No se trata de estar en contra de la libertad de los dueños de estos vehículos, sino de poner un límite cuando la diversión empieza a costar vidas. La libertad termina donde empieza el riesgo de matar a otro. Manejar un cuatriciclo o una 4x4 a fondo entre familias y peatones es criminal. El Estado no está para garantizar imprudencias, está para garantizar derechos, empezando por el derecho a vivir”, concluyó.

Una semana después del choque entre la Volkswagen Amarok y el UTV en el que iba Bastián, ocurrido el 12 de enero, la Municipalidad de Pinamar resolvió agravar las sanciones para quienes circulen con vehículos en zonas no habilitadas, que incluyen multas de hasta 15 millones de pesos, el secuestro de vehículos y el pago de gastos médicos , en caso de que los haya.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 0104/2026, que reglamenta la Ordenanza Municipal 4794/16 y eleva de manera significativa las penalidades.

Las multas van de 8.500 a 25.000 módulos, que, según estimaciones oficiales, puede representar sanciones de hasta 15 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción, el riesgo generado y la reincidencia .

La normativa habilita además el secuestro preventivo de los vehículos cuando la conducta represente un peligro para la vida o la integridad física de las personas. También contempla la inhabilitación prolongada de licencias de conducir y la posibilidad de realizar denuncias penales en casos de ingreso indebido a propiedades privadas.

Uno de los puntos centrales del decreto es que el infractor podrá ser responsable de todos los gastos derivados de accidentes o infracciones, incluyendo atención médica, internaciones, traslados sanitarios, tratamientos, medicamentos y operativos de emergencia. Asimismo, se prevé el recupero de daños ambientales ocasionados en playas, médanos, forestación y bienes municipales.

Las nuevas sanciones quedaron incorporadas al Código de Faltas Municipal y serán aplicadas por el Juzgado de Faltas competente. La Municipalidad remarcó que también habrá sanciones severas para quienes permitan el uso de cuatriciclos o UTV a menores de edad , sin supervisión ni cumplimiento de la normativa vigente.

Por su parte, Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell también anunció a través de sus redes sociales que va a enviar un proyecto a Diputados para modificar la Ley de Tránsito. "Las playas, los médanos y las calles deben volver a ser espacios seguros", dijo. Además, indicó que se reforzaron los controles en la zona de médanos sobre la circulación de cuatriciclos y otros vehículos.

Fuente: Clarín