¿Cuánto es 4 x (4 + 4) - 1 + ( 4 + 4)? La cuenta matemática que pone a prueba a los genios

Los acertijos matemáticos que se viralizan en redes sociales suelen ser cortos, pero engañosos: usan pocos números y generan muchas dudas. Este caso es ideal para poner a prueba si manejás de forma correcta las reglas fundamentales de la aritmética, como el uso de paréntesis, la prioridad de multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

Aunque la cuenta está formada por apenas dos números, es común que se cometan errores por no seguir el orden adecuado de las operaciones.

Fuente: TN