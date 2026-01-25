Mezclar azúcar con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan para erradicar plagas de la casa

NACIONALES

En el mundo de los trucos caseros, hay uno que se transmite de generación en generación y sigue vigente: mezclar azúcar con bicarbonato de sodio. Usados correctamente, estos dos ingredientes comunes se convierten en una alternativa económica y accesible para combatir plagas del hogar, especialmente las cucarachas.

Esta combinación se utiliza principalmente en zonas donde suelen aparecer cucarachas, como debajo de la pileta, detrás de la heladera, en alacenas o cerca de desagües.

El azúcar funciona como cebo: su olor y sabor atraen a las cucarachas , que lo confunden con alimento. Al ingerir la mezcla, también consumen bicarbonato de sodio.

El problema para estos insectos es que no pueden eliminar los gases que se generan dentro de su organismo cuando el bicarbonato reacciona con los ácidos de su sistema digestivo. Esto provoca una hinchazón interna que termina de causarles la muerte por intoxicación.

Para que el truco sea efectivo, es importante respetar las proporciones y la forma de aplicación.

Dentro de los principales beneficios de este truco están:

El bicarbonato de sodio se utiliza en distintos trucos caseros porque reacciona químicamente dentro del organismo de ciertos insectos. A diferencia de los humanos, las cucarachas no pueden expulsar los gases generados por esa reacción, lo que provoca una intoxicación interna .

Combinado con azúcar, que actúa como atrayente natural, se convierte en un método simple y efectivo para reducir la presencia de cucarachas sin recurrir inmediatamente a insecticidas comerciales.

Fuente: TN