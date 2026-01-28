Corte en la Autopista 25 de Mayo: un motociclista chocó con un auto y tuvieron que trasladarlo en helicóptero

NACIONALES

Un fuerte accidente tuvo lugar este miércoles al mediodía en la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la 9 de Julio , en dirección al Obelisco.

Según las primeras informaciones, un motociclista chocó contra un auto y salió despedido varios metros. Tanto es así que quedó debajo del guardarraíl de la autopista.

El impactante choque provocó un gran despliegue de los servicios de emergencia , que incluyó la llegada de un helicóptero del SAME para asistir al herido.

El motociclista fue atendido por los médicos en el lugar y rápidamente inmovilizado debido a la gravedad de las heridas.

Unos minutos después, los médicos del SAME lo subieron al helicóptero para su traslado urgente a un centro de salud.

El tránsito en la zona se vio afectado por el operativo y la presencia de los equipos de rescate que estuvieron trabajando en el lugar.

Luego de unos diez minutos, la autopista quedó liberada y el tránsito comenzó a restablecerse con normalidad cerca de las 13.30.

Fuente: TN