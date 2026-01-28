Las tres flores para sembrar en febrero y que llenan de color el jardín

Si bien parece que febrero no es el mes indicado para darle vida al jardín, debido al fuerte calor en la Argentina, hay tres tipos de flores que son ideales para sembrar durante esta temporada , ya que no solo sobreviven, sino que también se lucen en pleno verano .

Se trata de la zinnia , tagete y celosia , las favoritas de quienes buscan un jardín lleno de color pero sin renunciar a la resistencia.

La zinnia es una de las flores más agradecidas para sembrar en esta época. Soporta el calor como pocas y crece rápido , así que vas a ver resultados en cuestión de semanas.

Necesita sol pleno y un riego moderado . Un truco a tener en cuenta es que podés sacar las flores marchitas para que la planta siga dando nuevas. El resultado es un jardín lleno de flores grandes y coloridas, en tonos rojos, naranjas, rosas y amarillos .

El tagete , también conocido como maravilla, es un clásico del verano. Aguanta el calor y la sequía , así que es súper adaptable a lugares con esas condiciones.

Con un suelo bien drenado y riego moderado , esta especie podrá crecer rápido y en pocas semanas explotar de flores naranjas y amarillas . Además, tiene un plus: ayuda a mantener alejados algunos insectos molestos del jardín.

La celosia es la opción ideal si querés algo distinto. Resiste el calor intenso y suma textura , además de color.

Con sol pleno y riego regular, pero sin encharcar la tierra, puede germinar rápido y crecer firme, con flores en tonos rojos, rosas y amarillos que llenan de vida cualquier rincón.

Fuente: TN