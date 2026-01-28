Home Ads
NACIONALES

Colisión entre camión y camioneta dejó a varios heridos graves

Redacción CNM enero 28, 2026

Un accidente de tránsito de gran magnitud se registró pasadas las 17:00 horas en la variante de la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 221, donde colisionaron un camión y una camioneta.


Si bien aún no hay información oficial, los primeros datos indican que la camioneta habría dado varios giros tras el impacto, quedando severamente dañada.



De acuerdo a los primeros reportes, en la camioneta habría personas atrapadas y varios lesionados, cuyo estado de salud aún no fue precisado.


En el lugar trabaja personal policial realizando tareas de control del tránsito.


