AYACUCHO: Dos pitbull atacaron a un perro; vecinos lograron contenerlos mientras la policía controlaba la situación

ZONALES





Una situación de extrema tensión se vivió durante la madrugada en la zona de avenida Frondizi y Pueyrredón, en Ayacucho, cuando dos perros de raza pitbull atacaron a otro perro que circulaba por el lugar. El animal sufrió heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida.





Gracias a la rápida intervención de vecinos, el perro atacado pudo ser rescatado, mientras que personal policial acudió al lugar para controlar a los canes agresores y evitar que el episodio pasara a mayores.





Según indicaron fuentes policiales, Zoonosis municipal no respondió en un primer momento al llamado. Minutos más tarde se presentó en el lugar una persona que se identificó como posible dueño de los pitbull. Al cierre de esta nota, el animal herido aún no había recibido atención veterinaria y los vecinos aguardaban respuestas de profesionales para que pueda ser asistido.





“Estos animales pueden matar a una criatura; la forma en la que lo atacaban era terrible”, expresó uno de los vecinos que presenció la escena.





Registro de perros potencialmente peligrosos





En Ayacucho se encuentra vigente el Registro de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos, establecido por la Ordenanza 4748/13, que busca garantizar la tenencia responsable y una convivencia segura en la comunidad. La normativa alcanza a razas como rottweiler, pitbull, dogo argentino, fila brasilero, american staffordshire, bull terrier, mastiff y doberman, entre otras, además de perros denunciados por ataques o aquellos que superen los 40 kilos de peso.



Requisitos para la tenencia





Los propietarios deben inscribirse en Zoonosis, ubicada en el Corralón Municipal de calle Arroyo, a metros de avenida Miguens, y cumplir con los siguientes requisitos:





– Inscripción en el registro de propietarios de perros potencialmente peligrosos.

– Ser mayor de edad.

– Mantener al animal en un espacio cerrado y seguro.

– Garantizar condiciones adecuadas de higiene y bienestar.

– Pasear al perro con bozal y correa.





El episodio volvió a abrir el debate sobre la necesidad de reforzar los controles y la responsabilidad en la tenencia de animales considerados potencialmente peligrosos en la ciudad.





Con datos de Urgente Ayacucho